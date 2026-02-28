Pšenica skuplja, šećer se polako oporavlja od pada

Cijene dviju ključnih burzovnih roba blago su porasle u posljednja dva tjedna zbog smanjenja ponude u Europi i Indiji

Cijene europske pšenice lagano rastu i trenutno se kreću oko 195 eura po toni, dok je i cijena šećera nakon pada s početka godine probila razinu od 14 centi po funti. Oba kretanja potaknuta su smanjenjem ponude — kod pšenice zbog lošijih prinosa u Europi, a kod šećera zbog vremenskih nepogoda u Indiji i tečajnih kretanja u Brazilu, stoji u najnovijem HUP-ovom Fokusu tjedna.

Europska asocijacija COCERAL procijenila je da će ovogodišnja proizvodnja pšenice u EU (bez durum pšenice) iznositi oko 143,9 milijuna tona, što je četiri milijuna tona manje nego prethodne godine. Površine pod pšenicom su doduše blago povećane, ali se prinosi ipak očekuju nižima. Europska komisija već je snizila procjenu izvoza meke pšenice s 31 na 29,5 milijuna tona, a HUP u narednom razdoblju očekuje kretanje cijena u rasponu od 190 do 200 eura po toni.

Kod šećera, koji je od početka godine bio u silaznom trendu, do zaokreta je došlo zbog kombinacije čimbenika. Aprecijacija brazilskog reala destimulira tamošnji izvoz, a prekomjerne kiše u Indiji smanjile su prinose šećerne trske. Procjenjuje se da će indijska proizvodnja u sezoni 2025./2026. iznositi između 28,5 i 29 milijuna tona, što je oko 1,5 milijuna tona ispod ranijih očekivanja. Dodatnu neizvjesnost unosi i odluka Vrhovnog suda SAD-a o poništenju dijela carina, koja bi mogla otvoriti prostor za veći brazilski izvoz na američko tržište. HUP ipak očekuje stabilizaciju cijena na trenutnoj razini.