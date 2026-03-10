Investicijski zamah Žita: nova akvizicija diže kapacitete

Anabbela obrađuje više od tisuću hektara poljoprivrednog zemljišta u Baranji, gdje Žito grupa dosad nije imala vlastitu ratarsku proizvodnju

Osječki Novi Agrar, u vlasništvu Žita Marka Pipunića, preuzeo je kompaniju Anabbela, objavljeno je na Zagrebačkoj burzi. Vrijednost kupoprodaje nije objavljena, no tom je akvizicijom, zajedno s prošlogodišnjim preuzimanjem Agro-Tovarnika, Žito Grupa od inicijalne javne ponude povećala ukupne poljoprivredne površine.

One su veće za 4.500 hektara, odnosno za 25 posto, čime je ukupna površina koju obrađuje povećana na više od 22 tisuće hektara. Dodatno, Grupa proširuje svoje poslovanje u segmentu ratarstva na područje Baranje gdje do sad nije bila prisutna.

Žito grupa drugi je najveći obrađivač poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj, a ratarstvo je baza njezinog vertikalno integriranog poslovanja koja osigurava vlastitu sirovinu za industrijsku proizvodnju te plasman viškova na tržište.

Kompanija Anabbela, registrirana za proizvodnju, preradu, trgovinu i usluge obrađuje više od tisuću hektara poljoprivrednog zemljišta u Baranji i ima razvijenu kooperaciju s lokalnim proizvođačima.

- Žito Grupa nastavlja uspješno provoditi investicijske aktivnosti prezentirane kroz inicijalnu javnu ponudu i jačati prisutnost na regionalnom tržištu – poručuju z te kompanije.

Inače, od pokretanja IPO-a kojim je prikupljeno 130 milijuna eura, Žito grupa je, kao što je navedeno, preuzela Agro – Tovarnik, i to u paketu s tvrtkom Arator iz Lovasa, a u siječnju ove godine formalno je potpisan ugovor o preuzimanju 51 posto Mesne industrije Ravlić. Zlatko Ravlić je zadržao 49 posto vlasničkog udjela, dok su Mario Ravlić i Ivana Ravlić ostali na čelu kompanije, a Žito je imenovao još dva člana Uprave – Pericu Bičvića i Marina Peranovića.

Lani u studenom pak s Fortenovom je sklopljen ugovor o kupoprodaji 100 posto poslovnih udjela u društvima Zvijezda plus i slovenske Zvjezde Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino. Dan prije toga ciparsko društvo Equinor Limited steklo je 23 posto vlasničkog udjela u Žitovoj Tvornici ulja Čepin.