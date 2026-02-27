Žito grupa u 2025. porasla 9 posto: prihodi prešli 315 milijuna eura

Dobit skočila 43 na 35,7 milijuna eura, a grupa je uz IPO i niz akvizicija značajno smanjila zaduženost i pokrenula investicijski ciklus

Žito grupa objavila je nerevidirane konsolidirane financijske rezultate za 2025. godinu koji potvrđuju snažan rast profitabilnosti i znatno poboljšanu financijsku strukturu. Prihodi od prodaje porasli su za devet posto u odnosu na prethodnu godinu i iznose 315,5 milijuna eura, a rast su predvodili segmenti industrije i stočarstva.

Dobit iz neprekinutog poslovanja nakon poreza iznosi 35,7 milijuna eura, što je povećanje od 43 posto u usporedbi s 2024. godinom. Izvještajna EBITDA porasla je za 2 posto na 70,2 milijuna eura, dok normalizirana EBITDA iznosi 63,3 milijuna eura. Neto profitna marža poboljšana je s 8,6 na 11,3 posto.

Najveći udio u prihodima, od 39 posto, ostvario je segment industrijske proizvodnje s prihodom od 122 milijuna eura, što je 11 posto više nego godinu ranije, ponajprije zahvaljujući rastu prodaje ulja. Segment stočarstva ostvario je 83,1 milijun eura prihoda, što je rast od 9 posto, dok je ratarstvo zabilježilo rast od 13 posto.

Ključan pomak ostvaren je u razduženosti. Naime, nakon uspješno provedene inicijalne javne ponude dionica u srpnju 2025., kojom je prikupljeno 130 milijuna eura, omjer neto financijskog duga i normalizirane EBITDA-e smanjen je na svega 0,02, što je pad od 98 posto u odnosu na prethodno razdoblje. Ukupna imovina grupe porasla je za 23 posto na 516,9 milijuna eura, a kapital i rezerve ojačali su za 55 posto na 382,4 milijuna eura.

Sredstvima prikupljenima kroz IPO grupa je pokrenula investicijski ciklus: puštena je u pogon fotonaponska elektrana Tvornice stočne hrane Vitalka snage 1.715 kWp, završena je nova farma za tov svinja Klisa kapaciteta 9000 tovljenika, a Mesna industrija Dobro uvela je novu liniju za narezivanje mesnih proizvoda kapaciteta 650 kilograma na sat. Paralelno je pokrenuta izgradnja solarne elektrane na lokaciji Tvornice ulja Čepin, uz bespovratna sredstva od tri milijuna eura.

Grupa je u 2025. provela i više strateških akvizicija. Preuzeto je 64,53 posto društva Agro-Tovarnik, čime su poljoprivredne površine pod upravljanjem grupe porasle na 21.300 hektara. Potpisan je i ugovor o kupnji 100 posto udjela u Zvijezdi plus od Fortenova grupe, što će portfelju brendova dodati Zvijezdu, Margo i Omegol, dok je transakcija preuzimanja 51 posto Mesne industrije Ravlić zaključena u siječnju 2026.

Izvoz je u 2025. pao za 5 posto, na 89,3 milijuna eura, zbog ograničenja izvoza svinja uzrokovanih pojavom afričke svinjske kuge u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji, premda na farmama grupe nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze. Prosječan broj zaposlenih porastao je na 1241, s 1172 u prethodnoj godini.