Zašto HRT, Dinamo i još 10 institucija neće biti u top 1000 tvrtki

Tzv. neprofitni sektor prošle je godine ostvario rast prihoda od 18,4 posto – dvostruko više od gospodarstva, a formalno nije njegov dio

Liderova publikacija 1000 najvećih koja će biti objavljena u srijedu 24. lipnja u digitalnom izdanju, a u četvrtak 25. lipnja uz tiskano izdanje Lidera donosi listu tvrtki koje su ostvarile najveće prihode u 2025. godini.

Donja granica za ulazak na listu bilo je 24,13 milijuna eura. Toliko je ostvario Eccos -inženjering koji zatvara top 1000.

HRT bi bio među sto najvećih

Međutim, neke institucije koje su ostvarile veći prihod nisu na listi. Najveće od njih su Hrvatska radiotelevizija i Građanski nogometni klub Dinamo. Oni su, naime, prema definiciji, neprofitne organizacije. I to najmoćnije.

Ovaj paradoks plod je državne klasifikacije – HRT je prije nekoliko godina iz gospodarstva prebačen u neprofitni sektor, a Dinamo godinama posluje kao udruga građana. HRT bi na osnovu prošlogodišnjih rezultata poslovanja sa 228 milijuna eura prihoda bio na 96. poziciji, a Dinamo sa 78,38 milijuna eura na 264. poziciji.

Prema podacima Fine, 18.168 neprofitna organizacija prošle je godine ostvarila 2,96 milijardi eura prihoda, što je rast od impozantnih 18,4 posto. Iskazale su 186 milijuna eura viška prihoda u odnosu na rashode i evidentirale 35.544 zaposlenih. To je čak 5843 novih radnih mjesta, odnosno rast zaposlenosti od 19,7 posto! To je znatno veći rast od 'profitnog' sektora. Primjerice, 1000 najvećih ostvarilo je rast prihoda od 8,8 posto, a zaposlenosti od samo 1,5 posto.

Neprofitni, a posluju tržišno

Neke od tih 'neprofitnih' institucija, pa i dvije najveće, posluju itekako tržišno. HRT se za svaku reklamnu sekundu bori s drugim, 'poduzetničkim' medijima, a posebno s NovomTV i RTL televizijom. Upravo je u tijeku najveći projekt – praćenje Svjetskog prvenstva u nogometu – od kojeg se očekuje najveća gledanost i najveći marketinški prihod.

Dinamo je baš zbog Svjetskog prvenstva ovih dana u drugom medijskom planu, ali ipak se probije do javnosti pokoja vrtoglava brojka o mogućim izlaznim transferima. I Dinamo 'igra' u mješovitom društvu – najveći domaći konkurenti Hajduk i Rijeka organizirani su kao sportska dionička društva, a iz protekle nogometne sezone kao neprofitne organizacije funkcioniraju još samo Lokomotiva Zagreb i Slaven Belupo.

'Neprofitne' organizacije u publikaciji 1000 najvećih kada bi bile uključene, imale bi čak 12 predstavnika u 1000 najvećih. Među njima je sedam paradržavnih institucija, četiri sportske, i samo jedna prava neprofitna i jedina sa sjedištem izvan Zagreba – splitski Međunarodni medicinski zbor Hrvatska. U suradnji s organizacijama International Medical Corps i International Medical Corps UK osigurava hitnu pomoć područjima pogođenima katastrofom. Većinom se financira od stranih donacija.

KBC Zagreb bio bi 21. u top 100

Na tržištu kao naručitelji posluju i sve bolnice, koje spadaju u proračunske korisnike, pa ih nema među 1000 najvećih, i Fina nema objedinjenih podataka za 2025.

Najveća bolnica, KBC Zagreb, prošle je godine ostvarila 730 milijuna eura prihoda.

Time bi zauzela čak 21. mjesto među 1000 najvećih – ali i bila najveći gubitaš. Iskazala je 286 milijuna eura manjka između prihoda i rashoda. Prema Liderovoj procjeni, gotovo 40 bolnica, domova zdravlja i drugih državnih zdravstvenih institucija ušlo bi u top 1000.

Detaljnije analize o svim trendovima, s podacima o poslovanju i sektorskom plasmanu kompanija moći ćete pročitati u tradicionalnoj Liderovoj publikaciji 1000 najvećih koja će biti objavljena u srijedu 24. lipnja u digitalnom izdanju, a u četvrtak 25. lipnja uz tiskano izdanje Lidera.