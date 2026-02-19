Inspekcije više nisu formalnost: poduzetnici pod sve jačim nadzorom

Od rada na crno do sigurnosti hrane i GDPR-a, propusti danas znače kazne, zabrane rada i ozbiljan reputacijski udar

U hrvatskom gospodarstvu inspekcije su odavno prestale biti tek formalni nadzor zakonitosti poslovanja. U uvjetima kroničnog nedostatka radne snage, rasta internetske trgovine, inflatornih pritisaka i pojačanih regulatornih zahtjeva Europske unije, nadzorne službe postaju jedan od ključnih mehanizama uređenja tržišta.

Podaci Državnog inspektorata Republike Hrvatske (DIRH) i Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) pokazuju da nepravilnosti nisu iznimka nego pravilo u pojedinim sektorima kao i da su kazne su tek završni čin šireg sustava prisile i korekcije tržišnog ponašanja.

Tijekom 2025. inspektori rada obavili su više od 11 tisuća poslova nadzora u području radnih odnosa. Od toga je gotovo osam tisuća bilo klasičnih inspekcijskih nadzora, dok se više od tri tisuće postupaka odnosilo na neposredno rješavanje slučajeva neisplate plaća.

U situacijama neisplate plaća, inspektori donose rješenja koja omogućuju privremenu naplatu duga pljenidbom sredstava s računa poslodavca, u 'visini umnoška minimalne plaće i broja radnika kojima plaća nije isplaćena'. Ta rješenja imaju snagu ovršne isprave.