Iskra preuzima 3. maj: plan ulaganja do 100 milijuna eura

Slovenski investitor zadržava 440 radnika, kreće u hitnu obnovu kapaciteta i traži dugoročnu koncesiju za novi investicijski ciklus

U Ministarstvu gospodarstva u ponedjeljak je potpisan ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela društva 3. maj 1905 Rijeka za brodogradnju na šibensko Iskra brodogradilište 1, u transakciji vrijednoj oko 6,7 milijuna eura.

Ugovor su potpisali predsjednik Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) Milan Plećaš i vlasnik slovenske Iskre, ujedno i šibenskog brodogradilišta Iskra Dušan Šešok, u nazočnosti ministra gospodarstva Ante Šušnjara.

Ministar Šušnjar rekao je tom prigodom da je potpisivanje tog ugovora logičan slijed nakon ozbiljnog i mukotrpnog rada koji Vlada već godinama ulaže u spašavanje hrvatske brodogradnje. Naglasio je da je poslovni partner koji preuzima riječko brodogradilište već poznat hrvatskoj javnosti, da je poznat kao "jako dobar poslodavac i u brodogradnji i drugim industrijama" u kojima posluje u Hrvatskoj.

"Oni iz susjedne Slovenije rade jako velike investicije u Hrvatskoj, što samo po sebi nešto govori. Drago nam je da oni ulaze, imamo s njima jako dobra iskustva, imaju iskustvo u brodogradnji i menadžment koji se razumije u to. Ostavit će postojeći kadar u 3. maju, proširiti će djelatnost i uložiti i obnoviti kapacitete i infrastrukturu", rekao je Šušnjar.

Ministarstvo će, kako naveo je, pružiti svu moguću pomoć novim kupcima riječke kompanije. Naglasio je i da će država učiniti sve kako bi došlo do ponovnog procvata hrvatske brodogradnje.

"U način upravljanja ne sumnjam, to su dokazani privatni investitori koji imaju uspješne kompanije, tako da se nadam da će se nastaviti brodograđevna tradicija uz puno bolje financijske rezultate", istaknuo je ministar. Uvjet natječaja bio je nastavak brodogradnje, što znači da investitori ne smiju mijenjati djelatnost, inače će izgubiti koncesiju. Kazao je i da brodovi koji su izašli iz riječkog brodogradilišta imaju dokazanu kvalitetu.

Šešok: Izazovni projekt

Slovenski poduzetnik Dušan Šešok, vlasnik Iskre, ocijenio je da se radi o izazovnom projektu te da će prije svega raditi na punjenju knjige narudžbi. Naglasio je da već imaju upite potencijalnih kupaca od kada se pročulo da su su oni kupci riječkog brodogradilišta. Isto tako, nastojat će preokrenuti način razmišljanja u samoj riječkoj tvrtki, koja je do sada išla iz stečaja u stečaj.

"Zajedno s kolektivom od 440 zaposlenih, mi to možemo bolje uz njihovu pomoć", rekao je Šešok. Planira su hitna ulaganja u 3. maj, prije svega u opremu, odnosno u obnovu strojeva, koji su, rekao je, dobrim dijelom zastarjeli.

Veća ulaganja ovisit će o produženju koncesije koja 3. maju istječe 2031. godine, dodao je.

"Već sada nam trpi proizvodnja radi opreme koja nije u dobrom stanju", istaknuo je Šešok, dodavši da zaposleni u 3. maju mogu ostati mirni, jer će biti posla za sve, pa i za dodatne radnike. Međutim, kazao je i da je produktivnost u riječkoj kompaniji dosta niža u odnosu na brodogradilište u Šibeniku. Najavio je da će njegova tvrtka nakon stabilizacije riječkog brodogradilišta ići u nove akvizicije po Hrvatskoj.

Predsjednik Uprave Iskra brodogradilište 1 Roko Vuletić kazao je da je unutar grupe Iskra odlučeno da kupac riječke kompanije bude Iskra brodogradilište. Svjestan je da ih u Rijeci čekaju velike investicije koje će biti u korelaciji s dva elementa - vrstom posla koji ugovore te trajanju novog koncesijskog ugovora.

"Prema Vladi RH ići ćemo prema odobrenju nove, dugoročne koncesije, nadam se od maksimalnih 50 godina i to će onda korelirati s našim iznosom ulaganja", rekao je Vuletić, najavivši da će u 3. maj ući odmah iza Uskrsa. Naveo je da planiraju potencijalna ulaganja u dugoročnom razdoblju od 50 do 100 milijuna eura, dobiju li koncesiju na duži rok.

Podsjetimo, Upravno vijeće CERP-a donijelo je početkom ožujka jednoglasnu odluku o prihvaćanju ponude Iskra brodogradilišta iz Šibenika za kupnju brodogradilišta 3. maj Rijeka 1905, vrijedne 6,7 milijuna eura