Otvorena nova tvornica Prima namještaja vrijedna 20 milijuna eura

'Nova tvornica nije jednokratna investicija, već dugoročna odluka kojom gradimo temelje za sljedeća desetljeća rasta'

Nova tvornica Prima namještaja otvorena je u četvrtak u Severinu kod Bjelovara, a riječ je o investiciji vrijednoj 20 milijuna eura koju iz tvrtke opisuju kao ekološki i tehnološki najnapredniju tvornicu namještaja u Hrvatskoj.

Tvornica pločastog namještaja smještena je u Poslovnoj zoni 4 u Severinu, prostire se na 15.600 četvornih metara, na parceli od 44.000 četvornih metara, a njezina izgradnja je trajala dvije godine. Od ukupne investicije, 4,7 milijuna eura sufinancirano je sredstvima EU fondova. Vlasnik i direktor Prima grupe Renato Radić opisao je otvorenje kao veliki dan za tvrtku.

- Nova tvornica nije jednokratna investicija, već dugoročna odluka kojom gradimo temelje za sljedeća desetljeća rasta. Omogućit će nam bržu, učinkovitiju i održiviju proizvodnju, uz potpunu kontrolu kvalitete - rekao je Radić.

Zgrada tvornice ima energetski certifikat A++, a električna energija za proizvodnju dobiva se iz 4.267 fotonaponskih panela ukupne instalirane snage 2.176 kW. U jednoj radnoj smjeni tvornica može proizvesti tisuću kuhinjskih elemenata ili 400 kliznih ormara, a zapošljavat će 190 radnika, istaknuto je na otvaranju.

Na svečanom otvorenju sudjelovala je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković kao izaslanica predsjednika Vlade, koja je projekt opisala kao jedan od boljih primjera privatnog poduzetništva i gospodarskog razvoja te istaknula važnost zelene tranzicije.

Među uzvanicima bili su i bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić, gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak sa zamjenikom Igorom Brajdićem te načelnik općine Severin Antonio Babec. Prima grupa ove godine obilježava 30 godina poslovanja, a u njenom sastavu je više od 2.000 zaposlenih.