Isplati li se kupiti jahtu za čarter? Brojke otkrivaju računicu

Flota se smanjuje, marže su tanke, a jedan brod rijetko donosi velik pasivni prihod. Najviše zarađuju oni koji kontroliraju cijeli lanac

Kupiti jahtu, prepustiti je čarteru i pustiti goste da otplaćuju barem dio njezine cijene zvuči kao jedan od ugodnijih investicijskih modela.

Vlasniku ostaje nekoliko tjedana plovidbe, operater se brine za goste, servis i buking, prihod od najma plaća vez, osiguranje i održavanje, a nakon pet ili sedam sezona brod se može prodati. Na tom modelu danas počiva velik dio hrvatskog čartera.

No brojke iz ovogodišnje nautičke sezone pokazuju da je hrvatsko tržište počelo mijenjati smjer. Prema najnovijim podacima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, od siječnja do kraja kolovoza 2026. u čarteru su bile aktivne 3.854 brodice, 660 jahti na jedra i 47 motornih jahti, ukupno 4.561 plovilo. U istom razdoblju prošle godine bilo ih je 4.805, pa se aktivna flota smanjila za 5,1 posto.