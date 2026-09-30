Coca-Cola hrvatskom gospodarstvu godišnje donosi 477 milijuna eura

Više od tri četvrtine napitaka za domaće tržište proizvodi se u Hrvatskoj, a sustav podupire oko 8.600 radnih mjesta.

Sustav Coca-Cole svojim poslovanjem godišnje doprinosi hrvatskom gospodarstvu s 477,4 milijuna eura, odnosno s oko 0,5 posto hrvatskog BDP-a, pokazuje Studija socioekonomskog utjecaja Coca-Cole u Hrvatskoj koju su naručili Coca-Cola HBC Hrvatska i Coca-Cola Adria.

Prema rezultatima studije, koja se odnosi na 2025. godinu, 92,5 milijuna eura otpada na izravno stvorenu dodanu vrijednost, dok se preostalih 384,9 milijuna eura odnosi na neizravne i inducirane učinke poslovanja duž lanca vrijednosti. Prema tom izračunu, svaki euro izravno stvorene dodane vrijednosti podupire dodatnih 4,16 eura vrijednosti u ostatku gospodarstva.

Coca-Cola u Hrvatskoj izravno zapošljava 548 ljudi, a procjena je da kroz dobavljače, kupce i ostale povezane djelatnosti podupire ukupno oko 8.600 radnih mjesta. Kompanija navodi i da surađuje s više od 2.200 domaćih dobavljača te oko 33 tisuće kupaca.

Ulaganja oko 14 milijuna eura

Više od tri četvrtine ukupne količine bezalkoholnih napitaka koje je Coca-Cola HBC tijekom prošle godine plasirala na hrvatsko tržište proizvedeno je u Hrvatskoj. Prema studiji, više od 75 posto svakog eura potrošenog na Coca-Coline proizvode ostaje u hrvatskom gospodarstvu.

Godišnja ulaganja kompanije u proizvodnju u Zagrebu i ostalu imovinu u Hrvatskoj iznosila su 13,9 milijuna eura. Ukupan doprinos sustava Coca-Cole poreznim prihodima procijenjen je na 231,8 milijuna eura godišnje.

– Već gotovo 60 godina Coca-Cola proizvodi napitke u Zagrebu. Jedan od ključnih pokretača našeg poslovanja suradnja je s više od 2.200 domaćih dobavljača i 33 tisuće kupaca – izjavio je Dimitris Rompis, glavni direktor poslovne jedinice Coca-Cola HBC Adria.

Predstavljanju studije prisustvovao je i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je istaknuo da ovakve analize omogućuju šire sagledavanje utjecaja pojedinih kompanija na gospodarstvo, uključujući njihove zaposlenike, dobavljače, kupce i investicije.

Kompanija je tijekom 2025. za projekte u zajednici izdvojila 323 tisuće eura, ponajprije za projekte zaštite okoliša, obrazovne programe za mlade te aktivnosti povezane sa sportom i aktivnim načinom života. U posljednjih pet godina takva su ulaganja, prema podacima Coca-Cole, premašila 1,4 milijuna eura.

Studiju je za Coca-Colu izradila međunarodna konzultantska tvrtka Steward Redqueen. U analizi je korišteno input-output modeliranje kojim se procjenjuju izravni, neizravni i inducirani učinci poslovanja. Model uključuje službene hrvatske statističke podatke, međunarodne baze podataka te financijske, prodajne i nabavne podatke Coca-Colina sustava.