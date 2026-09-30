Tomašević: Sindikalni lideri nanijeli su štetu i građanima i radnicima

Gradonačelnik poručio da dani štrajka neće biti plaćeni te da daljnje pregovore prepušta upravama Holdinga i ZET-a.

Nakon što je Županijski sud štrajkove u Zagrebačkom holdingu i ZET-u proglasio nezakonitima zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da su takve odluke za Grad bile očekivane. Istaknuo je da pravo na štrajk mora biti u ravnoteži s pravom građana na sigurnost i zdravlje te ponovio da potpuna obustava javnog prijevoza bez prethodno utvrđenih nužnih poslova nije bila prihvatljiva.

– Ne možete ostaviti milijunski grad bez ikakvog javnog prijevoza. Pravo na štrajk je ustavno pravo, ali ono mora biti u balansu s ustavnim pravom na zdravlje i osobnu sigurnost. Svaki štrajk ima svoja pravila, a ovaj nije bio u skladu s pravilima – rekao je Tomašević.

Prema njegovim riječima, presude su potvrdile ono na što je upozoravao posljednjih dana: da su sindikati krenuli u potpuni štrajk iako nisu bili definirani minimalni poslovi koji se moraju obavljati kako ne bi bili ugroženi sigurnost i zdravlje građana.

Na početku obraćanja zahvalio je Zagrepčanima na strpljenju i solidarnosti tijekom tri dana štrajka, posebno onima koji su se suzdržavali od odlaganja otpada, povezli susjede ili pomogli nepoznatim ljudima na ulici.

Istodobno je pozvao građane da nezadovoljstvo zbog posljedica štrajka ne usmjeravaju prema radnicima.

– Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale. Pozivam sve Zagrepčane da se prema radnicima Holdinga odnose s punim poštovanjem. Rade teške i odgovorne poslove i bez njih grad ne može funkcionirati – rekao je.

Dodao je da je Čistoća već počela raditi te da očekuje i skoro ponovno uspostavljanje javnog prijevoza.

'Neću pristati na ultimatume'

Prema radnicima je ponovio da imaju pravo tražiti veće plaće i bolja materijalna prava, ali je znatno oštriji bio prema sindikalnim čelnicima. Kazao je da se u ranijim kolektivnim pregovorima osobno uključivao u završnoj fazi, dok se ovaj put uključio ranije jer je procijenio da su zahtjevi sindikata nerealni i da se ide prema štrajku pod svaku cijenu.

Tomašević je ustvrdio i da su neki sindikalni čelnici radnicima govorili da im poslodavac mora platiti dane provedene u štrajku ako je štrajk zakonit, što je nazvao netočnim.

– Sindikalni lideri neodgovorno su poveli radnike u nezakoniti štrajk i time nanijeli veliku štetu građanima Zagreba, ali i radnicima ZET-a i Holdinga. Nisam i neću nikada pristati na ultimatume – rekao je.

Radnicima štrajk neće biti plaćen

Na pitanje hoće li Grad nakon presuda ipak platiti radnicima dane provedene u štrajku, ostao je pri ranijem stavu.

– Ne mogu nešto reći pa poreći – odgovorio je.

Tomašević je rekao da daljnje razgovore o kolektivnim ugovorima prepušta upravama Zagrebačkog holdinga i ZET-a te izrazio očekivanje da će se pregovori nastaviti.

– Vjerujem da će se nastaviti razgovori. Prepustimo upravama Holdinga i ZET-a da sa sindikatima razgovaraju o kolektivnim ugovorima – rekao je.

Tomašević je ponovno naglasio i da Zagreb desetljećima nije doživio potpunu obustavu javnog prijevoza, ističući pritom da su plaće vozača ZET-a tijekom posljednje tri godine povećane oko 60 posto.

– Potpuna obustava javnog prijevoza nije se dogodila 90 godina. Potpuno je bizarno da se to događa nama nakon što smo u tri godine povećali plaće vozačima ZET-a za 60 posto – rekao je.

Posebno je kritizirao to što tijekom štrajka nije bio organiziran ni javni prijevoz prema najvećim bolnicama.

– Nisu htjeli uspostaviti ni prijevoz do najveće bolnice – rekao je, dodajući da ne želi ulaziti u motive sindikalnih čelnika.

Govoreći o posljedicama štrajka, kazao je i da je više od četvrtine radnika bilo opravdano odsutno, što je dodatno otežavalo organizaciju minimalnog opsega usluge.

Hoće li biti posljedica?

Upitan mogu li organizatori nezakonitog štrajka očekivati sankcije ili otkaze, Tomašević nije prejudicirao odluke te je rekao da će uprave Holdinga i ZET-a analizirati situaciju i odlučiti o eventualnim daljnjim potezima.

Naglasio je i da prije eventualnih budućih štrajkova morati biti jasno određen opseg nužnih poslova. Pozvao se pritom na europsku praksu u javnom prijevozu, prema kojoj štrajk ne mora značiti potpunu obustavu cijelog sustava, već se osigurava minimalna razina usluge.

Tomašević je zaključio da radnici imaju pravo koristiti štrajk kao sredstvo borbe za svoja prava, ali da način na koji je ovaj štrajk organiziran, prema njegovu mišljenju, šteti i radnicima i sindikalnom pokretu u cjelini.