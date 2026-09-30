Marcel Majsan: Umire li domaći webshop?

U novoj epizodi Fintech Talksa otkrivamo kako domaći webshopovi mogu preživjeti sudar s globalnim platformama, AI-ijem i zahtjevnim kupcima

Inflacija vidljivo uzima danak. Osobna potrošnja, koja nezasitno raste od 2021., u drugome je tromjesečju ove godine porasla mršavih 0,5 posto. Zbog turizma se to još nije pretopilo u pad prometa na malo, no s vremenskim će odmakom i to biti vidljivo. Doduše, prije svega u fizičkim trgovinama. Online trgovine, pokazuje statistika, ipak su žilavije. Dok se ukupni promet na malo u srpnju držao na 3,6 posto rasta (što je taman na razini inflacije), onaj u webshopovima raste više od osam posto!

U novoj epizodi Fintech Talksa, podcasta koji Lider realizira u suradnji s Monri Paymentsom, voditeljica Gordana Gelenčer ugostila je Marcela Majsana, predsjednika Udruge eCommerce Hrvatska, koji vjeruje kako vrijeme domaćih webshopova tek dolazi.

To ne znači da se domaće online trgovine, posebno one male, ne suočavaju s prilično napornim izazovima – od suzdržavanja od kupnje, konkurencije globalnih platformi i utrke cijenama sve do korisničkoga iskustva, dostave i pojednostavljenja plaćanja.

Kako su neke analize pokazale da čak 70 posto kupaca napusti košaricu prije posljednjega klika, dio je razgovora bio posvećen i usluzi Click to pay, odnosno tome koliko tehničko pojednostavljenje i 'rezanje' suvišnih koraka zadržava kupce do kraja.

Koliko je korisničko iskustvo važno u zadržavanju kupaca, mogu li brendovi izdržati cjenovnu utrku, kako i koliko AI mijenja i kupca i webshopove? Odgovore potražite u novoj epizodi Fintech Talksa na Liderovu YouTube kanalu, a najzanimljvije isječke pratite na Liderovu profilu na društvenim mrežama.