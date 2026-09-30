Priča o žvakaćim gumama koja traje više od 130 godina

Dan žvakaćih guma prilika je da se prisjetimo kako je proizvod koji je nekoć služio kao promotivni dodatak postao dio svakodnevice milijuna ljudi diljem svijeta

Za osvježenje daha ili kratki predah tijekom dana, žvakaće gume već su generacijama dio svakodnevice ljudi diljem svijeta. Tijekom godina pojavljivale su se u sve više okusa i oblika, ali ono što se nije promijenilo je njihova popularnost. Stoga ne čudi da imaju i svoj dan – Dan žvakaćih guma obilježava se 30. rujna.

Od prvih komercijalnih žvakaćih guma do današnjih milijardi komada koji se svake godine proizvode za tržišta diljem svijeta, njihov se put mijenjao zajedno s navikama potrošača, tehnologijom i načinima proizvodnje. Važan dio te povijesti pripada Williamu Wrigleyju Jr., čija je poslovna odluka krajem 19. stoljeća postavila temelje priče koja traje i danas.

Od praška za pecivo do žvakaćih guma

Kada je mladi poduzetnik William Wrigley Jr. 1892. godine naručio žvakaće gume, njegova prvotna namjera nije bila izgraditi poslovanje upravo na njima. Žvakaće gume koristio je kao dodatak kojim je želio potaknuti trgovce na kupnju praška za pecivo koji je tada prodavao. No ubrzo je primijetio nešto neočekivano: interes za žvakaće gume bio je veći nego za proizvod uz koji ih je nudio.

Prepoznavši priliku, Wrigley se početkom 20. stoljeća usmjerio upravo na žvakaće gume. Među prvim proizvodima bio je Juicy Fruit®, dok je Wrigley's Spearmint® zahvaljujući okusu paprene metvice dodatno pridonio njihovoj popularnosti. Već 1903. započela je masovna proizvodnja, a samo pet godina poslije godišnja prodaja premašila je milijun dolara. Doublemint®, čije je ime naglašavalo intenzivniji okus mente predstavljen je 1914. godine.

U desetljećima koja su uslijedila žvakaće gume proširile su se na tržišta diljem svijeta i postupno postale mnogo više od proizvoda za osvježenje daha. Postale su dio svakodnevnih navika, ali i popularne kulture, a priča koju je započeo William Wrigley Jr. danas se nastavlja unutar tvrtke Mars.

Njihovo mjesto u svakodnevici vidljivo je i danas, čak i u trenucima kada je potreban kratki predah od stresa. Istraživanje tvrtke Mars i brenda Orbit provedeno 2024. godine među pripadnicima generacije Z i milenijalcima u Hrvatskoj pokazalo je da čak 78% ispitanika „vrijeme za sebe“ smatra vrlo ili izuzetno važnim, dok je 14% žvakanje žvakaćih guma navelo kao jedan od načina nošenja sa svakodnevnim mikrostresovima.

Pet milijuna žvakaćih guma svakog sata

Više od 130 godina nakon Wrigleyjevih početaka, razmjeri proizvodnje žvakaćih guma izgledaju sasvim drugačije. Jedno od važnih mjesta njihove današnje proizvodnje nalazi se u Poznańu u Poljskoj, gdje Mars već tri desetljeća proizvodi žvakaće gume za brojna svjetska tržišta.

Tvornica u Poznańu danas je najveći Marsov pogon za proizvodnju žvakaćih guma u Europi i drugi najveći na svijetu, a proizvodi nastali ondje stižu do potrošača u više od 40 zemalja. Samo tijekom 2025. godine proizvedeno je čak 33 milijarde komada žvakaćih guma. To znači da proizvodne linije mogu proizvesti oko pet milijuna komada na sat, odnosno više od 1.300 svake sekunde.

Iza tih brojki stoji proces koji zahtijeva vrijeme i preciznost jer sama proizvodnja žvakaćih guma traje između 13 i 18 sati, dok zajedno s pakiranjem cijeli proces može potrajati do jednog dana. Među ključnim fazama su oblikovanje, oblaganje i precizno pakiranje, pri čemu se posebna pozornost posvećuje kvaliteti proizvoda i smanjenju otpada.

U Poznańu se proizvode i poznati Marsovi brendovi poput Orbit® i Airwaves®, a tehnologija danas ima važnu ulogu u svakodnevnom radu pogona. Roboti, kolaborativni roboti, odnosno coboti, i autonomni transportni sustavi podržavaju proizvodne timove, pri čemu autonomna vozila svakodnevno prelaze desetke kilometara unutar tvornice.

Od polja mente do žvakaće gume

I dok se tehnologija proizvodnje tijekom više od stoljeća značajno promijenila, jedan je sastojak ostao posebno povezan sa žvakaćim gumama: menta. Prirodna menta danas je ključan sastojak za 65 posto Marsova globalnog portfelja žvakaćih guma i mint proizvoda, zbog čega način na koji se uzgaja ima važnu ulogu i u otpornosti opskrbnog lanca.

Mars kroz program Shubh Mint surađuje s više od 24.000 poljoprivrednika u Indiji koji uzgajaju mentu, s ciljem razvoja održivijih poljoprivrednih praksi i poboljšanja životnih uvjeta lokalnih zajednica. Program pomaže malim poljoprivrednicima povećati prihode, omogućuje smanjenje potrošnje vode do 50% te uključuje aktivnosti usmjerene na osnaživanje tisuća žena koje sudjeluju u uzgoju mente.

Program sada dobiva i dodatnu europsku dimenziju. Prirodna menta dobivena od poljoprivrednika uključenih u Shubh Mint opskrbljivat će Marsove pogone za proizvodnju žvakaćih guma u Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, čime se program postupno integrira u europski opskrbni lanac tvrtke Mars.

Shubh Mint dio je šireg Mars Plana održivosti kroz generacije (Sustainable in a Generation plan), kroz koji tvrtka tijekom tri godine ulaže više od milijardu američkih dolara kako bi ubrzala klimatske aktivnosti, ojačala otpornost opskrbnih lanaca i podržala promjene u sektorima u kojima posluje.

Od poslovne ideje Williama Wrigleyja Jr. prije više od 130 godina, preko milijuna žvakaćih guma koje svakog sata izlaze iz proizvodnog pogona u Poznańu, pa sve do polja mente u Indiji, iza jednog naizgled jednostavnog proizvoda danas stoji globalna priča. Dan žvakaćih guma prilika je da se prisjetimo kako je proizvod koji je nekoć služio kao promotivni dodatak postao dio svakodnevice milijuna ljudi diljem svijeta.