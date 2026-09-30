Plaće u Holdingu skočile za 17 milijuna eura u samo šest mjeseci

Zagrebački holding u prvom je polugodištu ostvario 28,5 milijuna eura dobiti, ali mu profitabilnost pada.

Troškovi zaposlenih Zagrebačkog holdinga u prvih šest mjeseci ove godine porasli su za gotovo 17 milijuna eura, odnosno 14,7 posto, pokazuju najnoviji nerevidirani konsolidirani rezultati Grupe. Na plaće, doprinose i ostala materijalna prava zaposlenih potrošeno je ukupno 131,8 milijuna eura, prema 114,9 milijuna eura u istom razdoblju prošle godine. Sam trošak neto plaća i naknada povećan je sa 61,7 na 69,8 milijuna eura.

Rast troškova rada najvećim dijelom proizlazi iz povećanja plaća po kolektivnim ugovorima te zapošljavanja na tehničko-operativnim poslovima. Osnovica za obračun plaće u Zagrebačkom holdingu prošle je godine povećana 15,6 posto, a od početka 2026. dodatnih 4,4 posto. U prvoj polovici ove godine zaposleno je 372 ljudi, uključujući sezonske radnike, dok je na kraju lipnja Holding imao 8.114 zaposlenih, 222 više nego godinu prije.