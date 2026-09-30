Poslovni rezultati

Plaće u Holdingu skočile za 17 milijuna eura u samo šest mjeseci

30. rujna 2026.
Zagrebački Holding, zgrada
foto Ratko Mavar
Antonija Knežević
Antonija Knežević
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Zagrebački holding u prvom je polugodištu ostvario 28,5 milijuna eura dobiti, ali mu profitabilnost pada.

Troškovi zaposlenih Zagrebačkog holdinga u prvih šest mjeseci ove godine porasli su za gotovo 17 milijuna eura, odnosno 14,7 posto, pokazuju najnoviji nerevidirani konsolidirani rezultati Grupe. Na plaće, doprinose i ostala materijalna prava zaposlenih potrošeno je ukupno 131,8 milijuna eura, prema 114,9 milijuna eura u istom razdoblju prošle godine. Sam trošak neto plaća i naknada povećan je sa 61,7 na 69,8 milijuna eura.

Rast troškova rada najvećim dijelom proizlazi iz povećanja plaća po kolektivnim ugovorima te zapošljavanja na tehničko-operativnim poslovima. Osnovica za obračun plaće u Zagrebačkom holdingu prošle je godine povećana 15,6 posto, a od početka 2026. dodatnih 4,4 posto. U prvoj polovici ove godine zaposleno je 372 ljudi, uključujući sezonske radnike, dok je na kraju lipnja Holding imao 8.114 zaposlenih, 222 više nego godinu prije. 

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Zagrebački Holding#Poslovni Rezultati#Vodoopskrba I Odvodnja#Čistoća#Zagrebačke Ceste#Plaće#Subvencije
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right