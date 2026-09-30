Županijski sud: Štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonit

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je presudio da je štrajk u zagrebačkom Holdingu nezakonit, a riječ je o nepravomoćnoj presudi na koju postoji pravo žalbe o kojoj odlučuje Vrhovni sud

Sutkinja Ksenija Jakovčević objavila je presudu kojom je prihvaćena tužba Uprave Holdinga protiv triju sindikata - Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoća Zagreb, Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske te Sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske.

Sutkinja je kazala da se tuženim sindikatima zabranjuje organiziranje i poduzimanje štrajka koji su najavili 18. rujna 2026.

Uskoro slijedi i druga sudska odluka vezana uz štrajk zagrebačkih gradskih službi što traje već treći dan.

U 11.30 sati sutkinja Lidija Bošnjaković objavit će presudu u sporu ZET-a protiv Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te Sindikata autobusnog - tramvajskog prometa Hrvatske.

Današnje odluke Županijskog suda nisu pravomoćne te nezadovoljne strane imaju zakonsko pravo žalbe o kojoj odlučuje Vrhovni sud u roku od pet dana.

Pravna bitka uslijedila je nakon što su oba sudska vijeća već jučer odbila prijedloge uprava Holdinga i ZET-a za donošenjem privremenih mjera. Uprave su tražile hitnu zabranu štrajka i trenutačni povratak radnika na posao, no sud je procijenio kako poslodavci nisu dovoljno konkretno dokazali nastanak nenadoknadive štete.