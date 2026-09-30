Dreame L50 Ultra AE i Matrix10 Ultra: robotsko čišćenje koje preuzima sve veći dio posla

Kod modela Dreame L50 Ultra AE naglasak je na snažnom čišćenju i jednostavnoj svakodnevnoj uporabi. Vormax™ donosi usisnu snagu do 28.000 Pa, dok TriCut 3.0 četka smanjuje namatanje kose i dlaka

Usisavanje, pranje podova, čišćenje i sušenje krpa – kod nove generacije robotskih usisavača sve je manje koraka koje korisnik mora odraditi sam. Dreame L50 Ultra AE i Dreame Matrix10 Ultra tom cilju pristupaju na različite načine, ali s istom idejom: prilagoditi čišćenje stvarnom prostoru i svesti svakodnevno održavanje na minimum.

Dreame L50 Ultra AE — Robotski usisavač i perač podova s baznom stanicom koja preuzima velik dio redovitog održavanja

Kod modela Dreame L50 Ultra AE naglasak je na snažnom čišćenju i jednostavnoj svakodnevnoj uporabi. Vormax™ donosi usisnu snagu do 28.000 Pa za prašinu, kosu, dlake i veće čestice na tvrdim podovima i tepisima, dok TriCut 3.0 četka smanjuje namatanje kose i dlaka – detalj koji posebno dolazi do izražaja u domovima s kućnim ljubimcima.

Za rubove i kutove zadužena je Dual Flex Arm tehnologija. Bočna četka izvlači se prema teško dostupnim mjestima, a pomična krpa može se produžiti dodatnih 40 mm, pa robot lakše čisti uz letvice, ispod ormarića i ondje gdje klasični robotski usisavači često ostave uzak neočišćen pojas.

Dreame L50 Ultra AE za precizno čišćenje rubova — Dual Flex Arm proširuje doseg bočne četke i krpe uz zidove, u kutovima i ispod namještaja

Kretanje po prostoru vodi Smart Pathfinder™, koji mapira dom i planira rutu čišćenja. Robot prepoznaje tepihe, prema potrebi pojačava usisavanje, a krpe podiže do 10,5 mm kako bi smanjio njihov kontakt s tepihom. Putem aplikacije moguće je postaviti raspored, odabrati način čišćenja te označiti virtualne zidove i zone koje treba očistiti ili zaobići.

Pametna navigacija za sigurnije kretanje — Sustav prepoznaje predmete i prepreke na podu te im prilagođava putanju kako bi čišćenje mogao nastaviti bez nepotrebnih prekida

Bazna stanica preuzima ono što obično ostaje korisniku

Višenamjenska bazna stanica L50 Ultra AE — Automatski prazni spremnik za prašinu, suši krpe i nadopunjava vodu te tako smanjuje potrebu za svakodnevnim održavanjem

Velik dio posla nakon čišćenja preuzima bazna stanica. ThermoHub™ pere krpe vodom do 100 °C, AceClean DryBoard automatski čisti površinu za pranje, a nakon ciklusa krpe se suše toplim zrakom. Stanica ujedno prazni spremnik za prašinu, nadopunjava vodu i dozira otopinu za čišćenje.

Ovisno o uvjetima i učestalosti korištenja, automatsko pražnjenje može značiti i do 100 dana bez ručnog pražnjenja vrećice. Baterija od 5.200 mAh omogućuje do 260 minuta rada, a 30% brže punjenje skraćuje pauzu između ciklusa. Podatak se temelji na internim laboratorijskim testiranjima tvrtke Dreame i usporedbi s modelima robotskih usisavača bez funkcije brzog punjenja. Punjenje se može planirati i izvan razdoblja najveće potrošnje električne energije.

ThermoHub™ automatsko čišćenje krpa na 100 °C — Vruća voda pomaže ukloniti masnoću i nečistoće s krpa te smanjiti neugodne mirise. Nakon čišćenja temperatura se automatski snižava radi sigurne uporabe

Matrix10 Ultra: različite prostorije, različit pristup čišćenju

Dreame Matrix10 Ultra ide korak dalje u prilagodbi pojedinim prostorijama. Njegova Multi-Mop™ stanica pohranjuje tri para krpa i automatski bira odgovarajući par prema prostoru koji čisti. U kuhinji koristi krpe s najlonskim vlaknima za tvrdokornije masne mrlje, u kupaonici upijajuće krpe za višak vode, a u ostalim prostorijama termalne krpe. Umjesto jednog načina rada za cijeli dom, čišćenje se tako prilagođava onome što pojedina prostorija doista traži.

Dreame Matrix10 Ultra — Multi-Mop™ stanica pohranjuje tri para krpa i automatski bira odgovarajuću vrstu prema prostoriji i načinu čišćenja

Tu logiku prati i spremnik za tri različite otopine: za standardno čišćenje podova, uklanjanje mirisa kućnih ljubimaca i njegu drvenih površina. Dual Omni-Scrub koristi dvije rotirajuće krpe pri brzini do 165 okretaja u minuti i prilagođava se neravninama poda. MopExtend™ približava krpu rubovima, dok OmniDirt™ prepoznaje zaprljanost te, kada je potrebno, pokreće ponovno pranje krpa i još jedan prolazak po podu.

Za usisavanje je zadužen Vormax™ s usisnom snagom do 30.000 Pa. HyperStream™ Detangling DuoBrush s dvije četke smanjuje zapetljavanje kose, dok proširiva SideReach™ bočna četka zahvaća prašinu uz rubove i u kutovima. U praksi to znači da se snažno usisavanje ne oslanja samo na središnju četku, nego pokriva i mjesta na kojima se nečistoća najčešće zadržava.

Pragovi i niski namještaj više nisu automatska prepreka

Jedna od zanimljivijih prednosti modela Matrix10 Ultra je način na koji se kreće kroz zahtjevniji prostor. ProLeap™ svladava dvostruke prepreke visine do 8 cm i jednostruke do 4,2 cm, a Triple-Wheel AgiLift™ neovisno prilagođava tri kotača pragovima, različitim podnim površinama i tepisima. Upravo su takvi prijelazi u stvarnom domu često veći izazov od samog čišćenja.

OmniSight™ navigacija s izbjegavanjem prepreka — Sustav koristi AI RGB kameru i 3D strukturirano svjetlo za prepoznavanje predmeta na podu te prilagođava putanju kako bi ih zaobišao bez nepotrebnog zaustavljanja

Za čišćenje ispod niskog namještaja tu je VersaLift navigacija s uvlačivim DToF senzorom, zahvaljujući kojem se visina robota spušta na približno 89 mm. Kada ima više prostora, senzor se podiže za pregled okoline, a pri prolasku ispod kreveta ili sofe robot se oslanja na kombinaciju AI tehnologije, RGB kamere, strukturiranog 3D svjetla i LED osvjetljenja.

Pametno prepoznavanje prostora i zaprljanja — Matrix10 Ultra kombinira navigaciju i senzore kako bi preciznije prepoznao prepreke i područja kojima je potrebno dodatno čišćenje

Po završetku ciklusa i ovdje glavni dio održavanja preuzima bazna stanica. ThermoHub™ pere krpe vodom do 100 °C, AceClean™ DryBoard čisti površinu za pranje, a sustav toplim zrakom suši krpe i druge komponente. Automatski se prazni prašina, nadopunjava voda i dozira sredstvo za čišćenje. Baterija kapaciteta 6.400 mAh namijenjena je duljim ciklusima, a upravljanje je moguće putem aplikacije i glasovnih naredbi. Matrix10 Ultra podržava i video nadzor te Matter povezivanje s kompatibilnim sustavima pametnog doma.

DashDry™ za automatizirano sušenje — Nakon čišćenja bazna stanica suši krpe i druge komponente toplim zrakom kako bi uređaj bio spreman za sljedeći ciklus

O tvrtki Dreame Technology

Dreame Technology razvija inteligentne uređaje za dom koji spajaju napredne tehnologije, visoke performanse i praktična rješenja za svakodnevni život. Cilj brenda je pojednostaviti kućanske obaveze i korisnicima ostaviti više vremena za ono što im je doista važno.