SaaS-pokalipsa: AI pokrenuo globalnu rasprodaju tehnoloških kompanija

Najteže su pogođene tvrtke koje prodaju pravni softver, analitiku, IT-usluge i enterprise SaaS, upravo ona područja koja AI najbrže automatizira

U samo nekoliko dana, softverske dionice, do jučer miljenici AI euforije, našle su se u središtu jednog od najbržih i najširih rasprodajnih valova u posljednjih nekoliko godina. Nije riječ o klasičnom pucanju balona, nego o strahu da umjetna inteligencija počinje ozbiljno nagrizati same temelje poslovnih modela na kojima je izgrađen velik dio softverske industrije.

U samo dva dana s tržišta je isparilo nekoliko stotina milijardi dolara vrijednosti dionica, obveznica i kredita tehnoloških kompanija, velikih i malih. ETF koji prati američki softverski sektor pao je na najnižu razinu od prošlog proljeća, a ukupna tržišna kapitalizacija dionica koje obuhvaća smanjena je za gotovo bilijun dolara u svega tjedan dana. Takva brzina i širina pada rijetko se viđaju bez velikog makroekonomskog šoka kojega nije bilo.

Okidač pada – novi alat

Okidač je, barem na papiru, djelovao gotovo banalno. AI startup Anthropic objavio je novi alat za automatizaciju pravnih poslova, pregled ugovora, administraciju, rutinske zadatke koji su godinama hranili cijelu nišu legal-tech softvera. Sam proizvod nije revolucionaran sam po sebi, ali tržište ga je shvatilo kao još jedan dokaz da se ono o čemu se godinama govorilo teorijski sada događa u praksi. Ako AI može preuzeti pravne procese danas, sutra može prodaju, marketing, financije ili analitiku.

Upravo tu leži razlika u odnosu na ranije AI-korekcije. Ovo nije strah od precijenjenih valuacija, nego od zastarijevanja. Investitori ne prodaju jer misle da su dionice preskupe, nego jer više nisu sigurni da će proizvodi tih kompanija za pet godina uopće biti potrebni u sadašnjem obliku. Kako je jedan analitičar sažeo, narativ se promijenio, od 'AI će povećati produktivnost softverskih tvrtki' do 'AI bi mogao kanibalizirati i one najnaprednije'.

Velika rasprodaja

Rasprodaja se brzo proširila izvan uskog kruga softverskih tvrtki. Financijske institucije koje ih financiraju, private equity fondovi koji su godinama agresivno kupovali SaaS kompanije i tržište korporativnih kredita svi su osjetili udar. Više od 17 milijardi dolara zajmova američkim tehnološkim tvrtkama skliznulo je u zonu 'distressed' trgovanja u samo nekoliko tjedana. Paralelno s time, dionice podatkovnih i medijskih kuća u Europi i Aziji bilježe dvoznamenkaste padove, dok se globalna nervoza prelijeva i na oglašivačku industriju.

Google cvijeta

Ironično, sve se to događa u trenutku kada rezultati vodećih tehnoloških divova izgledaju iznimno snažno. Alphabet, Googleova matična kompanija, upravo je objavila da je po prvi put premašila 400 milijardi dolara godišnjeg prihoda, uz rast dobiti od 30 posto. Cloud poslovanje raste gotovo 50 posto godišnje, a za AI infrastrukturu planira potrošiti do 185 milijardi dolara kapitalnih ulaganja. Ipak, tržište je u prvom trenutku reagiralo padom dionice, jer investitori sve više postavljaju isto pitanje: koliko dugo prihodi mogu pratiti eksploziju troškova?

Slična je priča i kod Microsofta, Amazona i drugih AI teškaša. Kapital se ulaže bez presedana, dok se monetizacija, iz perspektive Wall Streeta, i dalje čini sporom. Microsoftov Copilot, unatoč ogromnoj medijskoj pažnji, ima tek djelić plaćenih korisnika u odnosu na ukupnu bazu. Softverske kompanije obećavaju 'sigurnu AI integraciju', ali rezultati zasad ne impresioniraju pa je tržište nestrpljivo, a nestrpljenje se u ovakvom okruženju brzo pretvara u prodaju.

Pritisak hardwera

Dodatni pritisak došao je i iz hardverskog dijela lanca. Slabi izgledi Qualcomma i razočaravajući signal iz AMD-a srušili su njihove dionice dvoznamenkastim postocima, povlačeći za sobom i ostatak poluvodičkog sektora. Čak ni Nvidia, simbol AI booma, nije ostala imuna. Kad investitori počnu prodavati i 'sigurne' dobitnike, jasno je da je riječ o promjeni raspoloženja, a ne o pojedinačnim lošim vijestima.

Ipak, važno je razlikovati paniku od stvarne transformacije. Niti Salesforce, niti ServiceNow, niti većina velikih softverskih igrača zasad ne gube klijente zbog AI-ja. Ono što gube jest tržišna pretpostavka da su njihovi proizvodi dugoročno neupitni. AI ne briše potrebu za softverom, ali jako smanjuje ulazne barijere i cijenu automatizacije. To znači da će se dio tržišta konsolidirati, dio nestati, a dio se morati reinvertirati iz temelja.

Ovo nije kraj softverske industrije, ali jest kraj njezine komforne faze. Tržište je, barem privremeno, prestalo vjerovati u priču o linearnom rastu uz AI kao dodatni sloj profita. Umjesto toga, gleda se tko ima podatke, infrastrukturu, kapital i brzinu da se prilagodi.