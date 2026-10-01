Ivan Čevra novi generalni direktor Mattoni 1873 kompanija u Hrvatskoj i Sloveniji

Vodeći proizvođač bezalkoholnih pića u Srednjoj Europi, Mattoni 1873, priprema se za početak poslovanja na hrvatskom i slovenskom tržištu

Strateškim pozicioniranjem vodećeg europskog proizvođača bezalkoholnih pića Mattoni 1873 na tržištima Hrvatske i Slovenije rukovodit će Ivan Čevra, generalni direktor Mattoni organizacija za Hrvatsku i Sloveniju. Čevra je iskusan poslovni lider s izvrsnim poznavanjem regije i dokazanim rezultatima u vođenju uspješnih regionalnih kompanija, kao što su Stanić Beverages, Jamnica plus i Henkel.

Mattoni kompanije u Hrvatskoj i Sloveniji, kao dio obitelji Mattoni 1873, od 1. siječnja 2027. godine bit će odgovorne za cjelokupnu proizvodnju, distribuciju i prodaju PepsiCo portfelja pića na ovim tržištima.

Dolazak grupe Mattoni 1873 u Hrvatsku i Sloveniju predstavlja daljnje širenje uspješnog poslovanja ove obiteljske kompanije, koja danas posluje na tržištima Češke, gdje je i sjedište kompanije, Slovačke, Austrije, Mađarske, Bugarske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Zajedno s lokalnim timom, Čevra će na tržištima Hrvatske i Slovenije primijeniti načela održivog rasta i odgovornog poslovanja kojima se Mattoni 1873 vodi na svim tržištima na kojima posluje, uz fokus na izgradnju dugoročnih partnerstava s kupcima, zaposlenicima i lokalnim zajednicama.

- Naša ambicija je zajedno s lokalnim timovima u Hrvatskoj i Sloveniji izgraditi snažno i održivo poslovanje. Želimo povezati odličnu lokalnu ekspertizu i poznavanje tržišta s iskustvom grupe Mattoni 1873 na tržištima Srednje Europe i Zapadnog Balkana oslanjajući se istodobno na našu dugogodišnju suradnju s globalnim brendovima. Vjerujem da ova kombinacija stvara temelj za održiv rast i dugoročnu vrijednost za naše poslovanje, partnere, potrošače i industriju u cjelini. Radujemo se zajedno s timovima u Hrvatskoj i Sloveniji ovu ambiciju pretvoriti u rezultate - izjavio je Ivan Čevra, novoimenovani generalni direktor.