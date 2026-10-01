LAUNCHub prikupio 65 milijuna eura, Hrvatska među ključnim tržištima

Novi Fund III nastavit će ulagati u startupove u pre-seed i seed fazi, a Hrvatska i zapadni Balkan posebno su važni za novu strategiju

LAUNCHub Ventures prikupio je prvih 65 milijuna eura za svoj novi fond. Ciljana veličina fonda premašuje 75 milijuna eura, a među ključnim tržištima za ulaganja bit će Hrvatska, Slovenija i zemlje zapadnog Balkana. Riječ je o fondu rizičnog kapitala koji je nedavno predvodio seed rundu financiranja hrvatskog startupa SPLX, nakon koje ga je preuzeo američki Zscaler.

U ovaj fond uložili su Europski investicijski fond (EIF), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i International Finance Corporation (IFC), uz regionalne poduzetnike, family office-e te više od deset osnivača kompanija iz portfelja LAUNCHuba koji su u međuvremenu ostvarili izlaz iz svojih kompanija.

Novi Fund III nastavit će ulagati u startupove u pre-seed i seed fazi u srednjoj i jugoistočnoj Europi te među osnivačima iz regije koji posluju u inozemstvu. LAUNCHub planira oko 25 ulaganja tijekom petogodišnjeg investicijskog razdoblja, pri čemu će početni iznosi ulaganja biti od 300 tisuća do tri milijuna eura. Fond namjerava predvoditi ili supredvoditi investicijske runde, a dio kapitala rezervirat će i za nastavak ulaganja u kompanije koje stignu do Series A faze.

Fond je već počeo ulagati te je predvodio prve tri runde u startupovima Nanogram, Lenz i 1Club.

Hrvatska, Slovenija i širi zapadni Balkan posebno su važni za novu investicijsku strategiju, uz Bugarsku, Rumunjsku, Grčku, Mađarsku i Srbiju. Od svibnja ove godine LAUNCHub ima i partnera sa sjedištem u Zagrebu. Vedran Blagus, Associate Partner fonda, zadužen je za Hrvatsku, Sloveniju i zapadni Balkan. U LAUNCHub je došao nakon osam godina u South Central Venturesu, gdje je s LAUNCHubom zajednički ulagao upravo u hrvatski SPLX.

– Problem ove regije nikada nije bio nedostatak talenta, nego fonda koji je spreman predvoditi prvu institucionalnu rundu, a da od osnivača prethodno ne traži da odu u Berlin ili London. Upravo takve čekove LAUNCHub ispisuje, a Fund III omogućuje nam da to nastavimo raditi ovdje. Želim da LAUNCHub bude prvi poziv koji osnivači iz Hrvatske i zapadnog Balkana naprave – poručio je Blagus.

SPLX, poznat i kao SplxAI, osnovali su 2023. Kristian Kamber i Ante Gojsalić, a razvijao je sigurnosno testiranje AI agenata i velikih jezičnih modela. LAUNCHub je u ožujku 2025. predvodio njegovu seed rundu vrijednu sedam milijuna dolara, u kojoj su sudjelovali Inovo Venture Partners, South Central Ventures, DNV Ventures, Runtime Ventures i Rain Capital. Američki Zscaler preuzeo je SPLX u studenome iste godine.

U hrvatskom portfelju LAUNCHuba nalazi se i GlycanAge, koji razvija dijagnostiku na temelju glikanskih biomarkera za praćenje upala i biološke dobi. Kompaniju su osnovali Nikolina Lauc i Gordan Lauc, sjedište joj je u Ujedinjenom Kraljevstvu, a laboratorij u Zagrebu. LAUNCHub je predvodio njezinu seed rundu od 4,2 milijuna dolara 2024., a sudjelovao je i u rundi vrijednoj 7,4 milijuna eura krajem 2025.

Među regionalnim ulaganjima je i slovenski Mediately, platforma koja liječnicima pruža informacije o lijekovima, podršku u kliničkom odlučivanju i medicinsku edukaciju. Njegove aplikacije koristi više od 700 tisuća liječnika i drugih medicinskih stručnjaka na više europskih tržišta, uključujući Hrvatsku.

LAUNCHub Ventures od osnutka 2012. uložio je u gotovo stotinu kompanija, a dosad je upravljao s više od 100 milijuna eura kapitala. Kompanije iz njegova portfelja naknadno su prikupile više od 700 milijuna eura, dok je fond dosad ostvario 18 izlazaka iz ulaganja. Među njima su, osim SPLX-a, FITE, koji je preuzeo Triller, te OfficeRND, koji je preuzeo Blue Star.

Prema podacima fonda, oko 75 posto kompanija iz njegova portfelja uspjelo je prikupiti novu investicijsku rundu, dok ih je približno 40 posto stiglo do Series A faze. U njihove kasnije runde ulagali su fondovi poput Sequoie, Index Venturesa, Founders Funda, Insight Partnersa, Kleiner Perkinsa i CRV-a.