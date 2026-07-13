Tvrtke i tržišta

Ivan Paić: Odluka Bruxellesa mogla bi utjecati na konkurentnost Končara

13. srpnja 2026.
Ivan Paić,član Uprave Končara

Ivan Paić, član Uprave Končara

foto
Lider
Lider
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Član Uprave upozorava da bi moguće zaštitne mjere na uvoz transformatorskog lima povećale troškove, dok poziva na jačanje investicijske klime

Član Uprave Končara Ivan Paić u anketi za Liderov tradicionalni prilog 1000 najvećih govorio je o izazovima koji će obilježiti poslovanje industrije u idućim godinama. Istaknuo je kako će konkurentnost ovisiti o snažnijoj investicijskoj klimi, ubrzanju energetske tranzicije te nastavku ulaganja u tehnologiju, umjetnu inteligenciju i otpornost elektroenergetske infrastrukture.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Ivan Paić#Končar#Siemens Energy#Umjetna Inteligencija#Energetska Tranzicija#Investicije#Mikromreže#Obnovljivi Izvori#Industrija#Europska Komisija#Transformatori
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right