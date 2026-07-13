Tvrtke i tržišta
Ivan Paić: Odluka Bruxellesa mogla bi utjecati na konkurentnost Končara
13. srpnja 2026.
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Član Uprave upozorava da bi moguće zaštitne mjere na uvoz transformatorskog lima povećale troškove, dok poziva na jačanje investicijske klime
Član Uprave Končara Ivan Paić u anketi za Liderov tradicionalni prilog 1000 najvećih govorio je o izazovima koji će obilježiti poslovanje industrije u idućim godinama. Istaknuo je kako će konkurentnost ovisiti o snažnijoj investicijskoj klimi, ubrzanju energetske tranzicije te nastavku ulaganja u tehnologiju, umjetnu inteligenciju i otpornost elektroenergetske infrastrukture.
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