Ivan Paić: Odluka Bruxellesa mogla bi utjecati na konkurentnost Končara

Član Uprave upozorava da bi moguće zaštitne mjere na uvoz transformatorskog lima povećale troškove, dok poziva na jačanje investicijske klime

Član Uprave Končara Ivan Paić u anketi za Liderov tradicionalni prilog 1000 najvećih govorio je o izazovima koji će obilježiti poslovanje industrije u idućim godinama. Istaknuo je kako će konkurentnost ovisiti o snažnijoj investicijskoj klimi, ubrzanju energetske tranzicije te nastavku ulaganja u tehnologiju, umjetnu inteligenciju i otpornost elektroenergetske infrastrukture.