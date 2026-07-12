Tvrtke i tržišta

Comping miniobveznicom financira izlazak na strana tržišta

12. srpnja 2026.
Comping miniobveznicom financira izlazak na strana tržišta
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Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Zagrebačka IT tvrtka pet milijuna eura ulaže u razvoj platforme Thaora i međunarodnu ekspanziju nakon rekordne godine

Da miniobveznice postaju sve privlačniji i ozbiljniji izvor financiranja za domaće poduzetnike, dokazuje i prošlotjedna vijest s domaćega financijskog tržišta. Erste banka je, potpomognuta sredstvima Europskoga investicijskog fonda (EIF), uspješno aranžirala i u cijelosti upisala prvo izdanje miniobveznica u Hrvatskoj za poznatu zagrebačku IT kompaniju Comping.

Za kompaniju, koja na tržištu posluje još od davne 1988., specijaliziranu za digitalnu transformaciju poslovanja i uvođenje infrastrukturnih informatičkih rješenja, logična je to korporacijska evolucija. Naime, Comping se bavi isporukom teške računalne opreme i servera velikim poslovnim sustavima.

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#Comping#Alojzije Jukić#Erste Banka#Europski Investicijski Fond#Miniobveznice#Thaora#It Industrija#Digitalna Transformacija#Tehnološke Inovacije#Energetski Softver
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