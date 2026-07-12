Comping miniobveznicom financira izlazak na strana tržišta

Zagrebačka IT tvrtka pet milijuna eura ulaže u razvoj platforme Thaora i međunarodnu ekspanziju nakon rekordne godine

Da miniobveznice postaju sve privlačniji i ozbiljniji izvor financiranja za domaće poduzetnike, dokazuje i prošlotjedna vijest s domaćega financijskog tržišta. Erste banka je, potpomognuta sredstvima Europskoga investicijskog fonda (EIF), uspješno aranžirala i u cijelosti upisala prvo izdanje miniobveznica u Hrvatskoj za poznatu zagrebačku IT kompaniju Comping.

Za kompaniju, koja na tržištu posluje još od davne 1988., specijaliziranu za digitalnu transformaciju poslovanja i uvođenje infrastrukturnih informatičkih rješenja, logična je to korporacijska evolucija. Naime, Comping se bavi isporukom teške računalne opreme i servera velikim poslovnim sustavima.