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Crveni karton koji je pokazao koliko je FIFA izgubila kontrolu

12. srpnja 2026.
svjetsko nogometno prvenstvo
foto Shutterstock
Višnja Starešina
Višnja Starešina
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Poziv američkog predsjednika Infantinu postao je simbol problema koji se u svjetskom nogometu gomilaju godinama

Da američki predsjednik nije nazvao Fifina predsjednika, nakon čega je Fifa 'neovisno' preinačila nekoliko dana staru sudačku odluku o crvenom kartonu dosuđenom američkom reprezentativcu, i da mediji nisu sve to objavili – mi i dalje ne bismo imali dokaz.

No zahvaljujući Donaldu Trumpu, koji je nazvao Giannija Infantina zatraživši da preispita sudačku odluku o crvenom kartonu danom američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu kako bi mu se omogućilo za zaigra u osmini finala protiv Belgije, i Infantinu, koji je taj zahtjev poslušao, a komisija poslušno provela – dobili smo i dokaz za ono što posljednjih desetljeća vidimo i gledamo kako samo raste.

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#Nogomet#Politika#Fifa#Trump#Korupcija#Svjetsko Prvenstvo#Infantino#Utjecaj#Var#Balogun
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