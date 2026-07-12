Tvrtke i tržišta
Dejan Turk: Umjetna inteligencija već upravlja telekom mrežama
12. srpnja 2026.
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Predsjednik Uprave A1 Hrvatska kaže da AI optimizira mrežu, smanjuje potrošnju energije i mijenja način poslovanja telekoma
Predsjednik Uprave A1 Hrvatska Dejan Turk u anketi za Liderov prilog 1000 najvećih govori o najvećim izazovima za telekom sektor i gospodarstvo. Istaknuo je da će umjetna inteligencija, digitalna infrastruktura i otpornost sustava biti ključni pokretači konkurentnosti, uz stabilne i predvidive uvjete poslovanja.
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