Tvrtke i tržišta

Dejan Turk: Umjetna inteligencija već upravlja telekom mrežama

12. srpnja 2026.
Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska

Dejan Turk,
predsjednik Uprave A1 Hrvatska

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Lider
Lider
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Predsjednik Uprave A1 Hrvatska kaže da AI optimizira mrežu, smanjuje potrošnju energije i mijenja način poslovanja telekoma

Predsjednik Uprave A1 Hrvatska Dejan Turk u anketi za Liderov prilog 1000 najvećih govori o najvećim izazovima za telekom sektor i gospodarstvo. Istaknuo je da će umjetna inteligencija, digitalna infrastruktura i otpornost sustava biti ključni pokretači konkurentnosti, uz stabilne i predvidive uvjete poslovanja.

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