Dejan Turk: Umjetna inteligencija već upravlja telekom mrežama

Predsjednik Uprave A1 Hrvatska kaže da AI optimizira mrežu, smanjuje potrošnju energije i mijenja način poslovanja telekoma

Predsjednik Uprave A1 Hrvatska Dejan Turk u anketi za Liderov prilog 1000 najvećih govori o najvećim izazovima za telekom sektor i gospodarstvo. Istaknuo je da će umjetna inteligencija, digitalna infrastruktura i otpornost sustava biti ključni pokretači konkurentnosti, uz stabilne i predvidive uvjete poslovanja.