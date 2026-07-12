Kako hrvatski znanstvenik pretvara istraživanje u uspješan biznis

Davor Šakić razvija tehnologiju koja analizu seli iz laboratorija u proizvodni pogon, za projekt je već dobio europski Seal of Excellence, a krajem srpnja odlazi u New York

Većina znanstvenih otkrića nikada ne napusti laboratorij. Ostanu zabilježena u znanstvenim radovima, citirana u stručnim časopisima i poznata uskom krugu istraživača. Davor Šakić želi da njegova istraživanja završe na proizvodnim linijama.

Kao znanstvenik Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te suosnivač i direktor tvrtke TINFE HTS, posljednjih godina razvija tehnologiju koja bi proizvođačima mogla omogućiti donošenje odluka u stvarnom vremenu – brže, preciznije i uz manje troškove. Za njega objava znanstvenog rada nije cilj, nego tek početak puta prema tržištu.

'Akademski list' već je u travnju predstavio Šakićev rad na spoju kemije, računalstva i biomedicine te put tvrtke TINFE od laboratorija prema tržištu.

U mjesecima koji su uslijedili taj se put dodatno ubrzao: objavljen je novi znanstveni rad u jednom od najuglednijih svjetskih časopisa iz analitičke kemije, tvrtka je dobila europski Seal of Excellence, otvorena su vrata novom financiranju, redizajnirana je komunikacija tvrtke, a u lipnju je TINFE, u snažnoj konkurenciji, odabran i za ZICER-ov akceleracijski program Growth, namijenjen startupovima spremnima za daljnji rast, skaliranje poslovanja i jačanje tržišne pozicije.

Krajem srpnja očekuje ga i sudjelovanje u programu Scale 2.0 u New Yorku, za koji je odabran među šest hrvatskih startupova.

Na prvi pogled riječ je o nizu nepovezanih uspjeha. U stvarnosti, svaki od njih predstavlja korak prema istom cilju – pretvaranju znanstvenog istraživanja u tehnologiju koja će jednoga dana stvarati vrijednost daleko izvan laboratorija.

Kada znanstveni rad nije cilj, nego početak

U akademskom svijetu objava rada često označava kraj višegodišnjeg istraživanja, no za Davora Šakića ona ima drukčije značenje. Nedavno objavljeni rad u časopisu 'Analyst' proizišao je iz patentne prijave i predstavlja novu fluorescencijsku flow-ćeliju koju je tim razvio. Objava, međutim, nije bila važna samo zbog znanstvene vidljivosti.

– Time označavamo teren u kojem se nalazimo i dalje se svrstavamo kao stručnjaci u procesnoj analitici – objašnjava Šakić.

Drugim riječima, riječ je o jasnoj potvrdi da se razvoj tehnologije ne događa slučajno ni izolirano. Znanstveni rad, patentna zaštita i razvoj proizvoda ovdje su dijelovi iste strategije, a ne odvojeni koraci. Takav je pristup sve važniji u području deep techa, gdje znanstvena izvrsnost sama po sebi više nije dovoljna. Potrebno je pokazati da tehnologija može riješiti konkretan problem i stvoriti vrijednost izvan laboratorija.

Znanost i poslovanje kao dvije strane iste medalje

Jedan od važnijih trenutaka za tvrtku uslijedio je nakon prijave na natječaj Europskog inovacijskog vijeća (European Innovation Council). Iako projekt nije dobio traženo financiranje, osvojio je Seal of Excellence, europsku oznaku izvrsnosti koja potvrđuje da je vrlo visoko ocijenjen na iznimno kompetitivnom natječaju. U Hrvatskoj je takvu potvrdu dobilo svega jedanaest projekata.

– Seal of Excellence dobar je signal da ne razvijamo samo znanost, nego razvijamo i biznis – kaže Šakić.

To znači da su evaluatori jednako pomno vrednovali i znanstvenu kvalitetu tehnologije i njezinu poslovnu stranu – poslovni model, tržišni potencijal i strategiju razvoja. Šakić i njegov tim dobivene komentare ne shvaćaju kao kritiku, nego kao smjernice za sljedeći korak: za jasniju poruku prema klijentima i partnerima.

Takav način razmišljanja možda najbolje opisuje kulturu tvrtke. Umjesto da evaluaciju promatraju kao konačnu ocjenu, koriste je kao putokaz za sljedeću fazu razvoja.

Europsko priznanje otvorilo je vrata novim ulaganjima

Vrijednost Seal of Excellence nije ostala samo na simboličnoj razini nego je otvorila put prema nacionalnom financiranju. Zahvaljujući toj europskoj potvrdi kvalitete, TINFE se prijavio na program DIGIT Synergies, namijenjen upravo projektima koji su izvrsnost već dokazali na europskim natječajima.

Program provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih uz potporu Svjetske banke, a provedbeno je tijelo Hrvatska zaklada za znanost. Njegova je svrha financirati upravo ono što je za svaki deep-tech startup među najzahtjevnijim koracima: validaciju tehnologije u stvarnim industrijskim uvjetima, odnosno prijelaz iz laboratorija u proizvodni pogon.

Upravo se u toj fazi odlučuje može li inovacija postati proizvod koji tržište zaista želi koristiti.

Kada proizvodnja više ne mora čekati laboratorij

Da bi se bolje razumjelo što TINFE gradi, najbolje je pogledati jedan od problema koji rješava. Mnoge proizvodne tvrtke uzorke šalju u certificirane laboratorije radi potvrde kvalitete. Proces zna trajati satima ili danima, a proizvodnja u međuvremenu čeka rezultate. Dodatni je izazov što različiti laboratoriji ponekad dođu do različitih nalaza.

TINFE-ova je tehnologija zamišljena tako da se analiza obavi odmah, na licu mjesta. Proizvođač sam provede mjerenje, u trenutku dobije rezultat i bez čekanja odluči o nastavku proizvodnje, uz uštedu vremena, resursa i troškova te manji rizik od skupih pogrešaka. Tvrtka već razgovara s vodećim industrijskim partnerom iz prehrambenog sektora kako bi tehnologiju validirala na stvarnim uzorcima i prikupila prve reference koje otvaraju vrata sličnim industrijama.

Ti su koraci dio jasne razvojne putanje. Kroz dvogodišnji projekt tvrtka želi tehnologiju podići s razine laboratorija i pilot-provjere (TRL 4-5) na razinu spremnu za industrijsku primjenu (TRL 6). Nakon toga tim je pozvan prijaviti se u sljedeću fazu – EIC Accelerator, koji nosi mogućnost investicije do dva milijuna eura.

Inovacija ne nastaje preko noći

Ništa se od navedenog ne događa u izolaciji. TINFE su na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu razvili izv. prof. dr. sc. Davor Šakić i suosnivač izv. prof. dr. sc. Tin Weitner, a tvrtka je svoj potencijal već potvrdila kroz niz važnih razvojnih iskoraka. Prošla je kroz ZICER-ov Tech Transfer program, a na Zagreb Connectu 2024. osvojila je drugo mjesto.

Davor Šakić, Tinfe

Dodatnu podršku ostvarila je kroz Program akceleracije HAMAG-BICRO-a, u kojem je ZICER sudjelovao kao provoditelj akceleracijskog programa, kao i kroz fond Vesna VC, prvi specijalizirani fond rizičnog kapitala za transfer tehnologije u Hrvatskoj i Sloveniji, dok je članstvo u programu NetHub Catalyst 2026, namijenjenom healthtech timovima, dodatno usmjerilo pripremu za investicije i izlazak na tržište.

ZICER kontinuirano prati i podržava razvoj ovog startupa, od prvih koraka u transferu tehnologije do nove faze rasta. TINFE odnedavno sudjeluje i u novom ZICER-ovu akceleracijskom programu Growth, namijenjenom startupovima koji su spremni za daljnji rast, skaliranje poslovanja i jačanje tržišne pozicije. U toj fazi podrška je fokusirana na razvoj proizvoda, izlazak na tržište, dolazak do korisnika, partnerstva, financiranje rasta i otvaranje novih tržišnih prilika.

– Sretni smo i ponosni što smo u snažnoj konkurenciji izabrani za sudjelovanje u ZICER-ovu Growth programu. TINFE lakše raste uz ZICER, zato smo se ponovno prijavili. U međuvremenu smo uspješno prešli iz faze postavljanja temelja i pokretanja tvrtke u fazu u kojoj razvijamo proizvod, pripremamo izlazak na tržište i gradimo preduvjete za ozbiljan rast. Prvi ZICER-ov program pomogao nam je strukturirati početne korake, a Growth nam sada donosi podršku koja nam je potrebna u sljedećoj razvojnoj fazi. U ovom trenutku posebno su nam važni mentori s iskustvom u razvoju tehnoloških proizvoda, prodaji, dolasku do prvih korisnika, izgradnji partnerstava, financiranju rasta i širenju na nova tržišta. Za TINFE HTS, Growth je prirodan nastavak puta: od znanstveno utemeljene ideje prema tržišno zrelom rješenju i ozbiljnom rastu – kaže Šakić.

Sljedeća postaja – New York

Zahvaljujući svojoj izvrsnosti i sudjelovanju u programu Scale 2.0, koji Entrepreneurs for Global Change (EGC) provodi u partnerstvu s Infobipom, TINFE je dobio priliku koja se ne propušta. Od trinaest startupova uključenih u Scale 2.0, odabran je među šest timova koji od 27. srpnja do 1. kolovoza sudjeluju u njujorškom dijelu programa. U New Yorku ih očekuju radionice te niz sastanaka s međunarodnim partnerima i mentorima iz Infobipa, Goldman Sachsa i Columbia StartupLaba.

– Nadam se da ću iz tog iskustva izaći kao brušeni dijamant, spreman s ovom tehnologijom promijeniti industriju – kaže Šakić.

Kada govori o budućnosti, Šakić na prvo mjesto ne stavlja rast tvrtke, nego promjenu načina na koji se koristi fluorescencijska spektroskopija. Njegova je vizija omogućiti da ta metoda zasja kao jedna od najbržih, najjednostavnijih i najučinkovitijih analitičkih tehnika dostupnih industriji i znanstvenoj zajednici. Dok se analitika sve više okreće ramanskoj i infracrvenoj spektroskopiji, Šakić drži da fluorescencija, uz tehnološka rješenja kakva razvija TINFE, nudi jednostavniju interpretaciju i bogatstvo informacija.

Cilj nije tehnologija radi tehnologije, nego omogućiti donošenje boljih odluka, smanjiti pogreške i pomoći korisnicima da probleme riješe brže i učinkovitije.

Takav je način razmišljanja karakterističan za novu generaciju znanstvenika, onih koji ne vide granicu između laboratorija i gospodarstva i koji znaju da se učinak otkrića ne mjeri samo brojem citata u znanstvenim radovima, nego i sposobnošću da unaprijedi svakodnevni rad ljudi koji ga koriste. Zato priča o TINFE-u nije samo priča o jednoj tehnologiji, nego o tome kako hrvatska znanost može postati pokretač industrijskih promjena i kako se put od laboratorija do tržišta ne događa slučajno, nego zahvaljujući ljudima spremnima jednako predano razvijati znanost, poslovanje i vlastitu sposobnost da složene ideje pretvore u rješenja.