Temu i Shein više neće biti isti, a ni njihova skladišta

Novi zakoni u EU donose kraj oslobođenja od carine za pakete do 150 eura. Temu, Shein i Amazon moraju hitno prilagoditi svoje poslovanje

Naručivanje sitnica s kineskih platformi poput Temua i Sheina mnogim je Hrvatima postalo prava mala ovisnost. I ne trepneš, a već si potrošio pedeset eura. A kako svakoj ovisnosti treba stati na kraj, tako je i Europska unija odlučila presjeći i reći: 'Ne može više!'

Naime, od 1. srpnja 2026. internetska kupnja robe iz zemalja izvan EU-a podliježe novim pravilima pri uvozu. U svim državama članicama Unije primjenjivat će se nova pravila za pošiljke kupljene na daljinu u trećim zemljama čija vrijednost ne prelazi 150 eura. Dakle, za takve pošiljke uvodi se paušalna pristojba od tri eura po svakoj stavci u carinskoj deklaraciji.

– Paušalna pristojba od tri eura obračunava se po svakoj stavci navedenoj u carinskoj deklaraciji, a ne po paketu. Pravila deklariranja ovise o vrsti deklaracije koja se upotrebljava. Stavka znači jednu ili više vrsta robe u pošiljci s jednakim razvrstavanjem u carinsku tarifu, jednakim opisom i, ako je to predviđeno zahtjevima u pogledu podataka koji se primjenjuju na relevantnu carinsku deklaraciju ili na podatke koji se dostavljaju carinskim tijelima, istim podrijetlom – objavili su iz Carinske uprave.