AI više ne smije glumiti čovjeka, u suprotnom slijede kazne

Od 2. kolovoza svatko tko ima webshop mora jasno označiti kada kupac razgovara s umjetnom inteligencijom i kada gleda fotografije proizvoda koje je stvorio AI

Netom što su sredinom lipnja u Hrvatskoj na snagu stupile izmjene Zakona o zaštiti potrošača kojima internetske trgovine kupcima moraju lako omogućiti jednostavan raskid ugovora jednako kao što im lakom čine kupnju, i to 'gumbom za raskid ugovora', trgovcima stiže još jedan val novosti kojima se moraju prilagoditi. Pravila i ovaj put dolaze 'odozgo', iz Europske unije, a tiču se označavanja sadržaja generiranog s pomoću umjetne inteligencije. Problem je, naime, u tome što je AI sadržaj postao toliko vjeran da ga je sve teže razlikovati od stvarnoga.

Razgovor sa strojem

Dok osoba neometano skrola i odabire odijelo ili haljinu za iduću svečanost na koju je pozvana, i ne sluti da iza besprijekornih fotografija proizvoda te reda prijedloga pod naslovom 'više za vas' stoji umjetna inteligencija. Osim toga, kao što to biva i u pravim trgovinama kada djelatnici kupce dočekuju na ulazu s pozdravom i onim poznatim 'mogu li vam kako pomoći', tako i u online svijetu sve češće iskaču prozorčići s malim asistentima, odnosno chatbotovima koji nude odgovor na pitanja i nedoumice o artiklima. Jedina je razlika ta što su djelatnici u trgovinama (i dalje) stvarni ljudi, a u virtualnom slučaju kupcu se obraća stroj. Iako prosječan kupac u brzini i potrazi za savršenim artiklom uglavnom i ne mari je li sliku napravio AI, Europska unija od ove godine želi da svatko može transparentno znati je li sadržaj koji gleda sastavio algoritam.

Nakon izmjena Zakona o zaštiti potrošača, uvođenja Akta o digitalnim uslugama (DSA), AI akta i revidiranjem uredbe P2B (Platform-to-Business) nova europska regulativa pod egidom transparentnosti donosi niz promjena svakom tko prodaje i kupuje na internetu

Naime, zbog bojazni od toga da se lažni prikazi proizvoda i fotografije više neće moći razlikovati od stvarnih, EU inzistira na načelu da stroj mora biti prepoznatljiv kao stroj. Zahvaljujući Aktu o umjetnoj inteligenciji kupci će znati kada razgovaraju sa strojem, a Akt o digitalnim uslugama uređuje transparentnost preporuka i personalizacije ponude. No internetski trgovci, s druge strane, zbog tih novih pravila moraju prihvatiti još neke nove značajke.

Što, kako i komu

Od 2. kolovoza ove godine počinju se primjenjivati pravila o transparentnosti iz Akta o umjetnoj inteligenciji, iz kojih slijedi da trgovci imaju obvezu označiti da kupac razgovara s chatbotom iza kojega stoji umjetna inteligencija, a ne s čovjekom. Druga stvar jest da realistične fotografije i videozapisi proizvoda koje je izradila umjetna inteligencija moraju biti vidljivo označeni kao strojno nastali, i to već od kolovoza. Osim toga, takav sadržaj mora nositi i strojno čitljiv 'vodeni žig' po kojem ga alati mogu prepoznati kao umjetno stvoren, no tu obvezu snosi proizvođač AI alata, a ne sâm trgovac.