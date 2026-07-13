Infantino mora biti smijenjen prije kraja Svjetskoga prvenstva
Prvenstvo je postalo neregularno kad je američkom igraču oprošten crveni karton. Međutim, mnogo je opasniji stvoreni presedan
Kada ovaj tekst bude objavljen, vijest o odgodi suspenzije američkog nogometaša Folarina Baloguna, koji je dobio crveni karton na utakmici šesnaestine finala Svjetskoga nogometnog prvenstva između SAD-a i BiH, bit će već stara. Ali oprostit ćete svojem novinaru što će u moru komentara dati i svoj jer je, jednostavno, još u nevjerici da su Fifina tijela tako odlučila. Tu sam informaciju doznao u nedjelju navečer gledajući HTV-ovu emisiju 'Americana' nakon što sam se vratio s puta i stigao vidjeti pobjedonosne pogotke Norveške protiv Brazila. U prvom trenutku pitao sam se o čemu to Tomislav Ivković govori, a onda sam vrlo brzo shvatio da je ogorčeno komentirao spomenutu Fifinu odluku.