Je li japanski povijesni skok dionica uvod u novi val globalne inflacije?

Na azijskim su burzama cijene dionica u ponedjeljak snažno porasle, zahvaljujući uvjerljivoj pobjedi japanske vladajuće koalicije na parlamentarnim izborima i oporavku tehnološkog sektora.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu više od 2 posto.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Šangaju, Hong Kongu, Australiji, Južnoj Koreji i Japanu porasle između 0,6 i 4,5 posto.

Uvjerljiva pobjeda Takaichi

Japanski Nikkei indeks probio se jutros u jednom trenutku, prvi put u povijesti, iznad razine od 57.000 bodova jer je na tržištu zavladala euforija, nakon što je u nedjelju na izvanrednim izborima koalicija japanske premijerke Sanae Takaichi ostvarila uvjerljivu pobjedu.

Takaichi je osigurala 316 od 465 mjesta u donjem domu parlamenta za svoju Liberalno-demokratsku stranku (LDP). Tako s koalicijskim partnerom, Strankom inovacija Japana, Takaichi kontrolira 352 mjesta i dvotrećinsku većinu.

- Ovi izbori uključivali su najavu velike promjene politika, osobito u ekonomskoj i fiskalnoj politici - poručila je Takaichi.

To je ohrabrilo ulagače jer se očekuje da će nova vlada voditi izuzetno poticajnu fiskalnu politiku - povećati javnu potrošnju i smanjiti poreze - i tako potaknuti rast gospodarstva.

Oporavak tehnološkog sektora

Azijske ulagače ohrabrio je i snažan rast burzovnih indeksa na Wall Streetu u petak, pri čemu su najviše porasle cijene dionica proizvođača čipova, kao što su Nvidija i Advanced Micro Devices.

Tehnološki sektor bio je na Wall Streetu pod pritiskom sve do petka jer su tehnološki divovi Alphabet i Amazon najavili u ovoj godini golema ulaganja u razvoj umjetne inteligencije.

Donedavno je tehnološki sektor snažno rastao nakon svake vijesti o većem ulaganju u razvoj umjetne inteligencije (AI), no sada se postavlja pitanje u kojoj će se mjeri ta golema ulaganja isplatiti.

Osim toga, taj je sektor već neko vrijeme pod pritiskom jer se ulagači pitaju nisu li dionice u tom sektoru preskupe, nakon višegodišnjeg snažnog rasta.

- Ulagači se pomalo okreću od kompanija koje puno ulažu u AI prema onima koje već imaju koristi od toga, od uslužnog prema proizvodnom sektoru - napisali su analitičari Bank of America u osvrtu na situaciju na tržištima.

Dolar blago oslabio, cijene nafte pale

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago pala, nakon prošlotjednog rasta.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 97,62 boda, dok je u petak navečer iznosio 97,68 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo sa 157,20 na 156,55 jena.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1835 dolara, dok je u petak navečer iznosila 1,1815 dolara.

Cijene su nafte, pak, nastavile kliziti, nakon što su prošloga tjedna pale više od 2,5 posto. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros pala 0,98 posto, na 67,35 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,99 posto, na 62,95 dolara.