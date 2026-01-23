Končar i Siemens Energy otvorili tvornicu vrijednu 20 milijuna eura

Nova tvornica transformatorskih kotlova u Sesvetskom Kraljevcu zapošljavat će više od 400 radnika i gotovo cijelu proizvodnju izvoziti

Končar i Siemens Energy svečano su u petak otvorili novu tvornicu Končar – Transformatorski kotlovi (KTK) u Sesvetskom Kraljevcu, investiciju vrijednu gotovo 20 milijuna eura. Riječ je o drugom zajedničkom društvu Končara i Siemens Energyja, u kojem Končar ima većinski udio od 60 posto, a Siemens Energy 40 posto.

Tvornica će zapošljavati više od 400 radnika te godišnje proizvoditi oko 160 transformatorskih kotlova, namijenjenih gotovo isključivo izvozu. Riječ je o proizvodima visoke dodane vrijednosti, u trenutku kada Europa snažno povećava ulaganja u energetsku infrastrukturu i sigurnost opskrbe.

Svečanom otvorenju nazočio je i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, koji je istaknuo važnost Končara za domaće gospodarstvo.

– Ova suradnja pokazuje industrijski kredibilitet i snagu Končara, koji sa svojih 6.000 zaposlenika i prisutnošću na 140 tržišta diljem svijeta predstavlja perjanicu domaće proizvodnje, izvoza i razvoja hrvatske industrije. Zadovoljstvo mi je vidjeti ovakav strukturiran proizvodni pogon koji će kreirati čak 400 novih radnih mjesta, što je značajan doprinos hrvatskom gospodarstvu – rekao je Plenković.

Dodao je kako očekuje da ova investicija potakne i druge projekte u proizvodnom sektoru.

Želio bih da realizacija izgradnje ove tvornice potakne daljnje investicije te bude poticaj i drugima da se fokusiraju na proizvodnju, koja je temelj napretka i koja nas pozicionira na europskoj i globalnoj karti kao nezaobilaznog igrača u sektoru energetike i elektroindustrije – istaknuo je.

Novootvorena tvornica KONČAR - Transformatorski kotlovi

Predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak otvorenje nove tvornice opisao je kao jednu od važnijih prekretnica u novijoj povijesti Grupe Končar.

– Otvorenje tvornice Končar – Transformatorskih kotlova predstavlja jednu od važnijih prekretnica u novijoj povijesti Grupe Končar koja potvrđuje našu predanost inovacijama i razvoju, ali i stvaranju lokalne vrijednosti s globalnim razmjerima – rekao je Kolak.

Naglasio je da novo društvo predstavlja nastavak dugogodišnjeg partnerstva sa Siemens Energyjem.

Ponosni smo što upravo ovakav iskorak čini novu etapu dugog i uspješnog partnerstva sa Siemens Energyjem, koje se temelji na jasnim ciljevima, stručnosti i međusobnom povjerenju – dodao je Kolak, istaknuvši da Končar u sljedeće tri godine planira ulaganja veća od pola milijarde eura u razvoj proizvodnih kapaciteta.

Na snažan rast potražnje za transformatorima upozorio je i član Uprave Siemens Energyja Tim Holt.

– Tržišna potražnja za transformatorima drastično je porasla tijekom posljednjih nekoliko godina. Otvaranjem nove tvornice transformatorskih kotlova, Končar i Siemens Energy udružuju desetljeća ekspertize, strateški proširuju proizvodne kapacitete i jačaju otpornost globalnih opskrbnih lanaca – rekao je Holt.

Dodao je da nova tvornica predstavlja važan korak u rješavanju globalnog nedostatka transformatora te primjer kako međunarodna partnerstva mogu ubrzati energetsku tranziciju.

Podsjetimo, Končar i Siemens Energy sporazum o zajedničkom ulaganju potpisali su u srpnju 2024. godine, kao odgovor na rastuću globalnu potražnju za opremom za prijenos i distribuciju električne energije. U sklopu svečanosti predstavljeni su i planovi za daljnje širenje kapaciteta u prvom zajedničkom društvu Končara i Siemens Energyja, Končar – Energetskim transformatorima na Jankomiru, gdje se do 2031. planira udvostručenje proizvodnih kapaciteta.