Sukob zasad usporio UAE, Končar otvara sjedište u Saudijskoj Arabiji

Lokalni poslovni partneri ne preporučuju putovanja u Zaljevsku regiju, oprez je pojačan, pomno se prati razvoj Zaljevske krize

Povlačenja s Bliskog istoka zasad nema, ali naše kompanije i pojedinci koji posluju u Zaljevskoj regiji pomno i s pojačanim oprezom motre kako će se dalje razvijati sukob SAD-a i Izraela s Iranom. U ovom trenutku pretežita posljedica su preporuke tamošnjih partnera, ali i hrvatskih vlasti da se u zemlje regije ne putuje, dok je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), koji su izloženi najvećem broju iranskih raketnih napada, situacija ipak teža i poslovni tempo je prilično usporen.

- Svi promatraju kako će se situacija odvijati, ali investicijski fokus je usporen, što je prirodno. Sve ovisi o dinamici razvoja situacije, postoji oprez, ali i optimizam. U Dubaiju razvijamo Oblique tower, no to je sad zbog aktualne situacije na pauzi – rekao nam je Neven Roginić, vlasnik arhitektonskog ureda Format 3D te predsjednik i osnivač UAE-Croatia Business Cluba.

Končar: širenje u Saudijskoj Arabiji ide dalje

U drugim zemljama Zaljevske regije situacija je ipak nešto bolja, pa i u Saudijskoj Arabiji koja je posljednjih dana češća meta Irana. Stoga ne iznenađuje da postoje i kompanije koje aktualna kriza ne sprječava u aktivnostima za širenje angažmana.