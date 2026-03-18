Kraj za Mediku na burzi: Auctor otkupljuje dionice po 4.572 eura

Nakon preuzimanja većinskog udjela dionica se povlači s burze, a manjinski dioničari mogu izaći uz naknadu definiranu tržišnim prosjekom

Medika, u većinskom vlasništvu Auctora, povlači se sa Zagrebačke burze, i to svih 30.194 redovnih dionica, odlučeno je jučer na sjednici Glavne skupštine. Svaka je dionica nominalnog iznosa od 920 eura, a svi oni dioničari koji su protiv te odluke kompanija će otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu od 4.572,14 eura, najkasnije u roku tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar.

Kao pravična naknada smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu.

Iznos pravične naknade kompanija je javno objavila 10. ožujka 2026. godine putem Zagrebačke burze, SRPI HANFA-e, HNA-e te na svojim mrežnim stranicama.

Kako dalje stoji u objavi, prema potvrdi Zagrebačke burze od 2. ožujka ove godine proizlazi kako je u razdoblju od 3. studenog 2025. godine do 3. veljače 2026. godine, odnosno u razdoblju od zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu, redovnim dionicama Medike na uređenom tržištu Zagrebačke burze ostvareno 36,67 posto dana trgovanja (22 dana trgovanja od mogućih 60), pri čemu je prosječna ponderirana cijena predmetnih dionica koja predstavlja pravičnu naknadu u navedenom razdoblju iznosila 4.572,14 eura.

Zahtjev dioničara za otkupom dionica dioničari mogu podnijeti kompaniji u roku od dva mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u Sudski registar.

Auctor, čiji je suvlasnik Oleg Uskoković, nedavno je od Plive kupio 25,3 posto dionica za oko 35 milijuna eura te povećao udjel na više od 70 posto, čime je stekao preduvjete za donošenje strateških odluka bez oslanjanja na tržište kapitala.

Tako su donesene još neke odluke, kao što je ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara koji su glasovali protiv te odluke Glavne skupštine, do maksimalno 6.794 dionice. Također, umjesto dosadašnje članice NO-a Nikoline Dizdar Čehulić, koja je 23. prosinca prošle godine podnijela ostavku, za novog člana je izabran Miroslava Goričnik-Gojsalić.

Naime, promjena u Nadzornom odboru uslijedla je nakon promjene Statuta kompanije kojom je brisana posebna odredba prema kojoj je Pliva Hrvatska imala pravo imenovati člana Nadzornog odbora uz minimalni udjel od 20 posto kapitala.

Također, na četiri godine imenovani su i novi čelni ljudi Glavne skupštine. Za predsjednicu je izabrana Miroslava Goričnik-Gojsalić, a za zamjenicu Tanja Kragulj Mežnarić.