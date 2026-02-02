Auctor pokrenuo povlačenje dionica Medike sa Zagrebačke burze

Većinski dioničar Medike, investicijska kuća Auctor, uz prijedlog odluke o povlačenju dionica s uređenog tržišta Zagrebačke burze, na izvanrednoj Glavnoj skupštini predlaže i niz dodatnih korporativnih poteza koji upućuju na dublje restrukturiranje vlasničkog i upravljačkog modela kompanije, stoji u objavi na ZSE.

Osim samog delistiranja, dnevni red uključuje izmjene Statuta, promjene u Nadzornom odboru, izbor novih čelnika skupštine te ovlasti Upravi za otkup vlastitih dionica, što zajedno predstavlja operativni okvir za prelazak Medike u status zatvorenijeg, privatno kontroliranog društva.

Ključna točka je odluka o povlačenju svih 30.194 redovnih dionica s burze, pri čemu se Društvo obvezuje otkupiti dionice od svih dioničara koji budu glasali protiv, i to po pravičnoj naknadi izračunatoj kao tromjesečni ponderirani prosjek tržišne cijene. Rok za isplatu je tri mjeseca od upisa odluke u sudski registar.

Osim toga, Auctor traži da se Upravi da izričita ovlast za stjecanje vlastitih dionica, do najviše 6.794 komada, upravo radi provedbe otkupa od manjinskih dioničara. Time se omogućuje tehnička provedba izlaska s burze i potencijalno dodatna konsolidacija vlasništva.

Predložene su i izmjene Statuta koje odražavaju novu vlasničku realnost. Briše se posebna odredba prema kojoj je Pliva Hrvatska imala pravo imenovati člana Nadzornog odbora uz minimalni udjel od 20 posto kapitala – pravo koje više nema temelja nakon što je Pliva prodala svoj paket dionica Auctoru. Nadzorni odbor ubuduće bi imao sedam članova, od kojih šest bira skupština, a jednog radnici.

Dodatno, predviđa se imenovanje novih čelnih osoba Glavne skupštine, kao i izbor novog člana Nadzornog odbora umjesto člana koji je podnio ostavku, čime Auctor praktički zaokružuje i upravljačku kontrolu. Umjesto Nikoline Dizdar Čehulić, predsjednice uprave Plive, za novog člana Nadzornog odbora bira se Miroslava Goričnik-Gojsalić.

U obrazloženju prijedloga navodi se da je promet dionicama Medike posljednjih godina bio “iznimno nizak”, uz mali free-float i slabu likvidnost, dok status uvrštenja generira nesrazmjerne troškove kotacije i regulatornog izvještavanja.

Podsjetimo, Auctor je nedavno od Plive kupio 25,3 posto dionica za oko 35 milijuna eura te povećao udjel na više od 70 posto, čime je stekao preduvjete za donošenje strateških odluka bez oslanjanja na tržište kapitala.

Ako skupština potvrdi prijedloge, Medika bi tako mogla postati još jedna domaća kompanija koja napušta burzu i prelazi u model koncentriranog, većinskog vlasništva.