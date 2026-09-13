AI mijenja ispite na fakultetima: Studenti moraju dokazati što znaju

Rad napisan umjetnom inteligencijom smatra se plagijatom, a fakulteti pojačavaju usmene ispite i traže da studenti objasne svoje odgovore

Nakon što su shvatili da usmene opomene profesora nisu dovoljne i da studenti vješto pronalaze načine kako se kriomice koristiti umjetnom inteligencijom u svojim akademskim radovima, mnoge su svjetske obrazovne institucije stvari odlučile uzeti (ili, bolje rečeno, vratiti) u svoje ruke i jasno definirati kako i za što studenti smiju, a za što ne smiju upotrebljavati AI tijekom nastave i ispita, ali i objasniti koje su posljedice kršenja tih pravila.

Tako je, naprimjer, za skorašnju akademsku godinu Pravni fakultet Sveučilišta Columbia u New Yorku novim pravilnikom studentima izričito zabranio upotrebu umjetne inteligencije na ispitima, pri izradi pravnih argumenata i provedbi pravne analize te pisanju tekstova, ali njezine alate ipak mogu upotrebljavati kao pomoć u učenju i razumijevanju, istraživanju te ispravljanju gramatičkih pogrešaka. U obrazloženju sa Sveučilišta Columbia ističu da su svjesni brzog razvoja tehnologije, ali da svojim pravilima među studentima prava nastoje poticati kritičko mišljenje i neovisno prosuđivanje.