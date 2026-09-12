Poslovanje knjiga

Knjiga od 2.000 eura torpedirala prihode jednog malog izdavača

12. rujna 2026.
INTERLIBER - ZV - OTVARANJE,

INTERLIBER - ZV - OTVARANJE,

foto Dražen Lapić
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Rast prihoda u 2025. godini potaknut je širenjem prodaje i uspjehom luksuzne fotomonografije Domovinski rat koju svi žele na svojim policama

Naravno da je posve nategnuto reći da je Mozaik knjigu i njihove prošlogodišnje prihode torpedirao Domovinski rat, tako se nekako situacija odigrala. Prema riječima direktorice Valentine Paustović, rast prihoda u 2025. godini rezultat je kombinacije više različitih aktivnosti i prodajnih kanala, a posebno se ističe rast prodaje trgovačke robe, ponajprije stranih izdanja kroz B2B kanal, što znači da samo preprodaju neka strana izdanja za druge.

- No, prodaji vlastitih izdanja najviše je pridonijelo je i luksuzno izdanje fotomonografije Domovinski rat. Riječ je o vrijednom i produkcijski zahtjevnom projektu koji je ostvario vrlo dobar tržišni odaziv - istaknula je Paustović.

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