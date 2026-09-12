Mikrokvalifikacije mijenjaju tržište rada: Koliko vrijede u CV-ju?

U Hrvatskoj je odobreno oko 500 mikrokvalifikacija, a poslodavci ih sve više cijene kao dokaz konkretnih i odmah primjenjivih vještina

Za stjecanje nove vještine više nije nužno ponovno upisivati fakultet ili višegodišnje školovanje. Dovoljno je nekoliko tjedana ili mjeseci učenja, uz program koji potvrđuje da je određena kompetencija stvarno stečena. Takve mikrokvalifikacije sve su prisutnije na hrvatskom tržištu rada, no pitanje je koliko će ih poslodavci doista vrednovati i mogu li jednoga dana u životopisu vrijediti gotovo kao jedan semestar formalnog obrazovanja.

U Hrvatskoj je od uvođenja odobreno približno 500 različitih mikrokvalifikacija. Sustavom vaučera za obrazovanje odraslih, uvedenim 2022., razvijeno je više od 2500 programa, od kojih je većina usmjerena na mikrokvalifikacije. Programe provodi gotovo 300 pružatelja obrazovanja, a građanima je dodijeljeno gotovo 68.000 vaučera.