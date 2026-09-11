Malo tko zna za njih, a nakon potresa prihodi su im narasli 37 puta

Loading su 2020. osnovala tri građevinska inženjera, a specijalizacija za obnovu nakon potresa lansirala ih je među brzorastuće građevinare

Zagrebački Loading osnovan je 2020. kao mala inženjerska građevinska kompanija. Pet godina poslije prihod mu je dosegnuo 7,7 milijuna eura. Iza tog skoka stoje tri vlasnika i direktora – Vedran Pražić, Romeo Markač i Marko Matuha – te specijalizacija koja se pokazala vrlo traženom nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa – konstrukcijska i energetska obnova zgrada.

Kad je Loading počeo poslovati, teško je bilo pretpostaviti da će samo nekoliko godina poslije imati gotovo osam milijuna eura prihoda. No osnivači su vjerojatno mislili drukčije, jer su prepoznali priliku. Ipak, kako ćemo vidjeti, rast kompanije nije bio stalan (što, uostalom, pokazuju podaci), a tek je sad ušla u fazu kada će se pokazati hoće li se njezin rast nastaviti ili će opet, kao 2024., doći do zastoja.