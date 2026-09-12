Plaće do milijun dolara: Tržište vapi za FDE inženjerima

Potražnja za stručnjacima koji uvode AI u tvrtke raste 2100 posto. OpenAI i Google u utrci za talentima kojih u SAD-u ima samo 2000

Neće mnogo pomoći uvođenje umjetne inteligencije (AI) u poslovanje ako taj posao, vjeruju tehnološki divovi, ne obavi posebno obučen inženjer, tj. onaj koji tvrdi da mu je AI u malom prstu i spreman je izaći iz svoje sobe u tvornicu i ured. Riječ je o stručnjaku znanom kao forward deployed engineer (FDE), a koji pomaže klijentu izravno u njegovoj tvrtki. Mnoga uvođenja umjetne inteligencije u poslovanje propadnu zbog toga što tvrtkini inženjeri, nakon što nabave sustav umjetne inteligencije, grade ono što je traženo umjesto onoga što rješava pravi problem. Za razliku od njih FDE-ovi odlučuju što bi model trebao raditi, kojim se podacima treba pristupiti i, ono što je najvažnije u cijelom procesu, kako će se uspjeh mjeriti prije nego što se isporuči ijedan redak produkcijskoga kôda.

Zbog toga američke tehnološke kompanije OpenAI, Anthropic i Google odnedavno kupcima nude i usluge FDE-ova koji će im pomoći iskoristiti potencijal AI-ja, unaprijediti poslovanje te ostvariti veći prihod. Ta kategorija zaposlenika, odnosno opis radnoga mjesta, pojavila se u OpenAI-ju unatrag godinu dana. Plaćeni su više od ostalih inženjera, veću plaću od FDE-ova imaju samo inženjeri koji rade u istraživanju.

Najprije dijagnoza

FDE-ovi se izravno povezuju sa strateškim poslovnim i vladinim klijentima kako bi prenijeli granične modele iz demoverzije u živi, funkcionalni produkcijski sustav. Angažman tvrtke za uvođenje OpenAI-ja započinje dijagnozom gdje umjetna inteligencija može stvoriti najveću vrijednost, a potom slijede prioritetni radovi odabrani s vodstvom i operativnim timovima klijenta. FDE-ovi za implementaciju OpenAI-ja potom rade unutar klijentove tvrtke na dizajniranju, izgradnji, testiranju i uvođenju produkcijskih sustava. Postoji i zaseban smjer –​ forward deployed engineer gov – koji se integrira s klijentima iz vlade i javnog sektora, gdje je naglasak na rješavanju dvosmislenosti i hitnosti u reguliranim okružjima.

Nevjerojatno ove godine raste potražnja za inženjerima za vanjsku primjenu, tzv. FDE-ovima, koji, navodno, mogu najbolje pomoći tvrtkama u iskorištavanju umjetne inteligencije. Procjenjuje se da ih u svijetu, s potrebnim znanjima i vještinama, ima tek oko dvije tisuće

FDE-ovi su odgovorni za cijeli proces uvođenja umjetne inteligencije u poslovni proces: otkrivanje, tehničko određivanje opsega, dizajn sustava, izgradnju i uvođenje u proizvodnju, a rade uz timove za inženjering kupaca i domene. To je potpuno drukčiji posao od onoga koji obavlja softverski inženjer. Primjerice, interni inženjer proizvoda u OpenAI-ju gradi ChatGPT ili API, a FDE inženjer omogućava funkcioniranje toga sustava unutar stvarnog okružja klijenata – njihovih shema podataka, pravila usklađenosti, naslijeđenih sustava i njihovih stvarnih korisnika. FDE-ovi ne daju samo preporuku – oni pišu kôd i ostaju odgovorni dok se sustav ne pokrene.