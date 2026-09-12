Hrvatski Koykan planira 300 restorana diljem Europe i izlazak na burzu

Restoran u Münchenu odmah je postao najuspješniji u lancu, a više od 500 ulagača u Koykan je uložilo više od četiri milijuna eura

Hrvatski lanac ulične hrane (engl. street food) Koykan svoj prvi restoran u Njemačkoj otvorio je potkraj lipnja u Münchenu. Taj restoran u trgovačkom centru PEP postao je time ukupno deveti u nizu domaćega franšiznog lanca koji svoje restorane ima u Hrvatskoj, Njemačkoj, Češkoj i Slovačkoj.

Već u drugom tjednu poslovanja restoran je ostvario najveći promet u cijelom lancu i takav uspjeh pobudio je zanimanje ostalih njemačkih trgovačkih centara i europskih ulagača. S mogućim partnerima iz Austrije i Ujedinjenoga Kraljevstva Koykan već vodi pregovore te usporedo otvara restorane u Zagrebu, Rijeci, Brnu i Ljubljani. Brzina otvaranja novih restorana čini tako mogućim plan da lanac do kraja 2030. godine dođe do 145 restorana, odnosno približno 300 do kraja 2034. godine.

Obveznice potiču rast

Koykan s njemačkim partnerom Xela Investmentom u dvije godine namjerava u Njemačkoj otvoriti deset restorana, u što će uložiti pet milijuna eura. U roku od pet do sedam godina, istaknuo je Boro Milivojević, Koykanov suosnivač i izvršni direktor, očekuje se izlazak na burzu, a ove godine krovni Planets Group d.o.o., koji okuplja Koykan i niz društava povezanih s njegovim poslovanjem, pretvara se u dioničko društvo. To je, prema Milivojevićevim navodima, dio priprema za sljedeću fazu rasta i ulazak novih ulagača. Također, širenje lanca poduprto je izdavanjem Koykanovih obveznica u nekoliko navrata. Takav je put odabran zato da domaći brend lakše preraste u operatora na više tržišta.