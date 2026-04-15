Luka Mijatović: Farseer gradimo kao globalnu financijsku platformu

Suosnivač i CTO Farseera o tome kako su Excel i ručni procesi otvorili prostor za platformu koja mijenja način rada financija

U Lideru smo nedavno objavili rang-listu 40 najuspješnijih hrvatskih poduzetnika mlađih od 40 godina, a u narednim danima donosimo pojedinačne priče svakog od njih. Na redu je Luka Mijatović, suosnivač i CTO Farseera, jedne od najbrže rastućih domaćih tehnoloških tvrtki koja razvija platformu za financijsko planiranje i analitiku velikih kompanija.

Farseer je nastao iz vrlo konkretne spoznaje da i ozbiljne organizacije i dalje ključne financijske procese vode kroz Excel, ručne radnje i nepovezane sustave. Umjesto da takav pristup samo unaprijede, odlučili su ga u potpunosti promijeniti i ponuditi rješenje koje financijama daje mogućnost modeliranja poslovanja u stvarnom vremenu.