Biznis i politika

HERA do kraja travnja donosi cijenu priključenja OIE na mrežu

13. travnja 2026.
Dalekovod - projekt

Sergej Abramov
Investitorima dano do znanja da će jedinična cijena priključenja biti niža od prijedloga HOPS-a i HEP ODS-a, kako se ne bi ugrozila ulaganja

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) najavila je zainteresiranim investitorima u obnovljive izvore energije (OIE) prošlog tjedna da će do kraja travnja donijeti jediničnu cijenu priključenja na elektroenergetsku mrežu. Potvrđeno je to za Lider iz više neovisnih izvora.

Visina cijene priključenja još nije do kraja definirana, no izgledno je da će biti manja od razine koju traže Hrvatski operater prijenosnog sustava (HOPS) i HEP-ODS, jer bi se u protivnom mogli ugroziti aktualni projekti OIE koji još nisu došli do faze priključenja.

Regulator odbacio prijedloge HOPS-a i HEP ODS-a kao previsoke

Kako doznajemo od naših sugovornika iz energetskih krugova, na prošlotjednom sastanku s predstavnicima investitorima u projekte OIE, među kojima su bili i predstavnici HGKUdruženja obnovljivi izvori energije Hrvatska (OIEH) te Inicijative Panonska Hrvatska, predstavnici HERA-e su predočili da je HEP ODS predložio naknadu od 240 eura po kilovatu instalirane snage, a HOPS 140 eura, pri čemu bi obje naknade vrijedile na nacionalnoj razini.

#Hera#Obnovljiva Energija#Investicije#Elektroenergetska Mreža#Cijena Priključenja#Energetska Politika#Hrvatska
