Obnova pruge Kloštar–Čakovec vrijedna 190 milijuna eura

Ministar Oleg Butković najavio završetak obnove regionalnih pruga do kraja 2028., uz planove za intermodalne centre i podravsku cestu

Obnova željezničkih dionica Kloštar-Koprivnica-Varaždin i Varaždin-Čakovec vrijedna oko 190 milijuna eura, najveći je projekt obnove regionalnih pruga u Hrvatskoj, a radovi bi trebali završiti do kraja 2028. godine, rekao je u ponedjeljak prilikom obilaska radova ministar prometa Oleg Butković.

On je u društvu varaždinskog župana Anđelka Stričaka i suradnika obišao radove na pruzi na području Varaždinske županije.

Riječ je o obnovi dionica ukupno dugih oko 90 kilometara, koja se financira iz državnog proračuna i kredita Europske investicijske banke.

Butković je istaknuo kako je riječ o financijski najvećem projektu obnove regionalnih pruga.

Financiranje kroz EIB i fokus na glavne koridore

"Vezano uz financiranje iz europskih fondova, uglavnom smo koncentrirani na projekte na glavnim koridorima.

To su puno veći financijski projekti, ali kako nismo mogli iz redovnih sredstava financirati i zadovoljiti sve potrebe obnove regionalnih i lokalnih pruga, ušli smo u uspješan aranžman s Europskom investicijskom bankom iz čijeg se kredita financira i obnova ove pruge", rekao je.

Radovi prema njegovim riječima napreduju prema planu i trebali bi završiti do kraja 2028. godine.

Brža i kvalitetnija regionalna željeznička povezanost

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić istaknuo je kako će završetkom radova biti osigurani bolji uvjeti prometa.

"Imat ćemo u kontinuitetu oko 90 kilometara pruge na kojoj će brzina biti 100 kilometara na sat, što je standard za regionalne pruge", rekao je Lončarić, dodajući da je na pojedinim dionicama brzina bile znatno niža.

Župan Stričak ocijenio je kako je riječ o investicijskom ciklusu kakav se dugo čekao.

"Sve ono što smo čekali 10 do 20 godina, sada se odrađuje, a kada govorimo o željezničkom prometu, on je bitan ne samo zbog prometne povezanosti i sigurnosti prometa, već i zbog zaštite okoliša”, rekao je.

Planovi za intermodalne centre u Varaždinu i Ludbregu

Dodao je da je cilj Varaždinske županije izgradnja intermodalnog centra u Varaždinu, a pojavila se i inicijativa da se takav centar izgradi i u Ludbregu.

"Cilj je da sav teretni promet, promet kontejnerske robe, usmjerimo na željeznice i na taj način dovozimo i odvozimo teret na područje Varaždinske županije i s njezinog područja", kazao je Stričak.

Ministar Butković je tijekom posjeta razgovarao i o projektu podravske ceste za koji je najavio pokretanje izrade projektno-studijske dokumentacije, kako bi se rasteretio promet kroz Ludbreg i okolna naselja.