Tvrtke i tržišta

Dobrić iz Uprave Allianza na čelo Uniqe, Kruljac direktor u IBM-u

10. lipnja 2026.
05.02.2019., Zagreb - Panel diskusija: Nova Allianz osiguranja, Zastita koju ce klijenti razumjeti. Iris Stojko, Slaven Dobric, Oliver Lukas. Pavic
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Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Slaven Dobrić novi je predsjednik Uprave UNIQA OSIGURANJA umjesto Lukasa Olivera Pavića koji ostaje član Uprave.

Slaven Dobrić diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a profesionalnu karijeru započeo je 1995. godine u odvjetničkom uredu. Član je brojnih osigurateljnih udruženja i autor brojnih stručnih članaka u području osiguranja.

Kako su priopćili, bogato iskustvo osigurateljnoj industriji iskoristit će fokusirajući se na jačanje pozicije UNIQA OSIGURANJA na lokalnom tržištu, unapređenju poslovanja na svim razinama te ostvarivanju strateških ciljeva regije jugoistočne Europe koji se temelje na regionalnom razvoju sektora osiguranja i inovativnom pristupu uz fokus na kvaliteti usluge koju UNIQA pruža svojim klijentima i poslovnim partnerima.

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