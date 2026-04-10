Mate Rimac: Uvijek sam radio stvari koje su se činile nemogućima

Rimac za Lider otkriva kako je manjak domaćeg kapitala pretvorio u prednost i zašto misli veliko čak i kad drugi ne vjeruju

U Lideru smo se zadnjih mjesec dana intenzivno bavili stvaranjem rang-liste 40 najuspješnijih hrvatskih poduzetnika mlađih od 40 godina koju smo nedavno i objavili. U narednim danima objavljivat ćemo njihove priče pojedinačno na našem web portalu, a prvi na redu je Mate Rimac.

U nastavku donosimo širu priču o čovjeku koji je 2009. s 20 godina pokrenuo tvrtku, ideju o električnom automobilu i niti jednim domaćim investitorom koji bi u to povjerovao. Danas vodi dvije kompanije s ukupno više od 2.200 zaposlenih, Rimac Technology i Bugatti Rimac, a u krug njegovih investitora ulaze Porsche, Hyundai, Goldman Sachs i SoftBank. Kako je izgledao njegov put od garažnog projekta do jednog od najpoznatijih imena u globalnoj automobilskoj industriji?