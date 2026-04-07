Private equity u 2026. odolijeva šokovima i zadržava snažnu aktivnost

Unatoč geopolitičkim rizicima i slabijem prikupljanju kapitala, PE fondovi u prvom kvartalu 2026. održali su tempo ulaganja i izlaza

Unatoč novim tržišnim poremećajima, industrija private equityja u prvom tromjesečju 2026. pokazala je otpornost i zadržala solidnu razinu aktivnosti, pokazuju podaci PitchBooka.

Početak godine obilježili su svima poznati izazovi, od neizvjesnosti oko carina i rastućih rizika u privatnom kreditiranju do geopolitičkih napetosti povezanih s Iranom. Ipak, unatoč tim pritiscima, tržište je zadržalo zamah, a analitičari sve više računaju na stabilizaciju u nastavku godine.

Ukupna vrijednost transakcija u prvom kvartalu dosegnula je 481,6 milijardi dolara kroz više od 5100 sklopljenih poslova. Iako je riječ o blagom padu u odnosu na prethodni kvartal, razina aktivnosti i dalje je iznad 2024. godine i iznad razdoblja kada su tržišta bila pod najvećim pritiskom nakon prošlogodišnjih poremećaja.

Važan oslonac tržištu i dalje je oko dva bilijuna dolara raspoloživog kapitala, takozvanog 'dry powdera', dok su troškovi zaduživanja stabilizirani na razinama koje ponovno omogućuju aktivnije financiranje preuzimanja.

Slično kretanje bilježe i izlazi iz ulaganja, odnosno 'exiti'. U prvom tromjesečju zabilježeno je 975 exita ukupne vrijednosti 306,7 milijardi dolara. Iako je i ovdje prisutan pad u odnosu na snažan završetak 2025., razina aktivnosti ostaje stabilna i iznad slabijih razdoblja prošle godine.

Dodatni poticaj izlazima mogao bi doći iz činjenice da globalno postoji gotovo 33 tisuće kompanija u portfeljima PE fondova, od čega ih više od 11 tisuća fondovi drže dulje od pet godina. To stvara pritisak za realizaciju ulaganja i potencijalno povećava ponudu na tržištu u nadolazećem razdoblju, govore podaci PitchBooka.

Za razliku od ulaganja i exita, prikupljanje kapitala ostaje slaba točka industrije. U prvom kvartalu fondovi su prikupili 86 milijardi dolara, gotovo jednako kao i godinu ranije, što potvrđuje nastavak usporavanja nakon najslabije godine od 2018.

Glavni razlog leži u ograničenim isplatama investitorima u prethodnom razdoblju, zbog čega mnogi institucionalni ulagači imaju manje kapitala za nova ulaganja. Dok se dinamika izlaza ne stabilizira na višim razinama, prikupljanje sredstava ostat će jedan od najvećih izazova za fondove.

Iako tržište još nije potpuno izašlo iz zone rizika, prvi kvartal nije donio scenarij naglog pada aktivnosti kojeg su se mnogi pribojavali. Naprotiv, kako se makroekonomski uvjeti postupno razjašnjavaju, raste i optimizam da bi druga polovica godine mogla donijeti ubrzanje aktivnosti u private equityju, dok će prikupljanje kapitala vjerojatno i dalje zaostajati.