Na Wall Streetu novi rekord S&P 500 indeksa, dolar oslabio

Znatno su pale i cijene dionica American Airlinesa i JetBluea, zbog tisuća otkazanih letova za vrijeme snježne oluje u SAD-u

Na Wall Streetu je u utorak Dow Jones indeks pao, dok je S&P 500 porastao peti dan zaredom i dosegnuo novu rekordnu razinu uoči objave kvartalnih poslovnih rezultata nekoliko najvećih tehnoloških kompanija.

Dow Jones oslabio je 0,83 posto, na 49.003 boda, dok je S&P 500 porastao 0,41 posto, na 6.978 bodova, a Nasdaq indeks 0,91 posto, na 23.817 bodova.

Pad Dow Jonesa ponajviše je posljedica pada cijena dionica zdravstvenih osiguravajućih kuća, nakon što je američka vlada predložila povećanje plaćanja za Medicare osiguranje. Cijene dionica CVS-a, UnitedHealtha i Humane pale su između 14 i 21 posto.

Znatno su jučer pale i cijene dionica zrakoplovnih kompanija, kao što su American Airlines i JetBlue, jer će tisuće otkazanih letova za vrijeme snježne oluje protekloga vikenda u SAD-u zasigurno negativno utjecati na rezultate tih kompanija u tekućem tromjesečju.

S druge strane, znatno su, u prosjeku 1,4 posto, porasle cijene dionica u tehnološkom sektoru jer su ulagači optimistični uoči kvartalnih poslovnih izvješća nekoliko najvećih tehnoloških kompanija, kao što su Meta Platforms, Microsoft i Tesla.

Analitičari kažu da će to biti svojevrsni test za tehnološki sektor zbog bojazni da je taj sektor precijenjen, nakon što su cijene dionica godinama snažno rasle zbog euforije u vezi razvoja umjetne inteligencije (AI). Osim toga, pitanje je, kažu analitičari, koliko će se od golemih ulaganja u AI razvoj isplatiti.

Dosad je poslovna izvješća objavilo 60-ak kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, a gotovo 80 posto njih zabilježilo je veću zaradu nego što se očekivalo. Ovoga će tjedna financijska izvješća objaviti više od 100 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa.

Jučer je počela redovna, dvodnevna sjednica čelnika američke središnje banke. Ne očekuje se daljnje smanjenje kamatnih stopa, no ulagači će pažljivo analizirati priopćenje Feda u srijedu, kao i poruke čelnika središnje banke idućih dana.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,58 posto, na 10.207 bodova, a pariški CAC 0,27 posto, na 8.152 boda. Frankfurtski DAX oslabio je, pak, 0,15 posto, na 24.894 boda.

Na većini azijskih burzi cijene su dionica u srijedu porasle. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,7 posto.

Pritom su cijene dionica u Šangaju, Indiji, Južnoj Koreji i Hong Kongu porasle između 0,4 i 2,3 posto. U Australiji i Japanu pale su, pak, između 0,1 i 0,5 posto. Tako većina azijskih burzi prati jučerašnji rast Wall Streeta.

Dolar oštro pao, cijene nafte porasle

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta oštro pala, nakon što je jučer predsjednik SAD-a Donald Trump, na upit novinara o slabosti dolara, kazao da je vrijednost dolara 'odlična'.

Trumpov nonšalantni odgovor potaknuo je trgovce na dodatnu prodaju dolara, koji je u posljednje vrijeme ionako pod pritiskom zbog, kako kažu analitičari, gubitka povjerenja u američku valutu.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 96,11 bodova, blizu najniže razine u četiri godine, dok je jučer u ovo doba iznosio 97,09 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 153,45 na 152,80 jena.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1995 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1875 dolara.

U jednom trenutku tečaj eura probio se, po prvi put od 2021. godine, iznad 1,20 dolara.

Cijene su nafte, pak, porasle. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros ojačala 0,49 posto, na 67,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,64 posto, na 62,80 dolara.