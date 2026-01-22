Europske burze porasle, Trump odustao od carina

Nakon govora na samitu u Davosu, Trump je poručio da je postignut okvirni dogovor u vezi Grenlanda i da odustaje od carina

Na europskim su burzama u četvrtak ujutro cijene dionica porasle jer su splasnula strahovanja od carinskog rata, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da je postignut okvirni dogovor o Grenlandu.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 1,2 posto, nadoknadivši dio gubitaka od prethodna tri dana.

Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 0,74 posto, na 10.215 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 1,28 posto, na 24.870 bodova, a pariški CAC 1,36 posto, na 8.180 bodova.

Nakon višednevne napetosti u vezi Grenlanda jer je Trump prijetio uvođenjem carina na uvoz iz osam europskih zemalja, pa i vojnom silom ako ne prihvate njegov plan o kupnji Grenlanda, jučer je postignut napredak prema rješenju problema.

Nakon govora na samitu u Davosu, Trump je poručio da je postignut okvirni dogovor u vezi Grenlanda i da odustaje od carina na uvoz iz osam europskih zemalja.

Zahvaljujući tome, splasnuo je rizik od novog carinskog rata između SAD-a i Europske unije, pa su ulagači na burzama odahnuli.

Dogovor o Grenlandu potaknuo rast Wall Streeta

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi znatno porasli, nadoknadivši dio gubitaka od prethodnog dana, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da je postignut okvirni dogovor o Grenlandu.

Dow Jones ojačao je 1,21 posto, na 49.077 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,16 posto, na 6.875 bodova, a Nasdaq indeks 1,18 posto, na 23.224 boda.

Tako su indeksi nadoknadili dio gubitaka od prethodnog dana, kada su cijene dionica oštro pale jer je Trump prijetio uvođenjem carina na uvoz iz osam europskih zemalja, ako ne prihvate njegov plan o kupnji Grenlanda.

Jučer je na sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu Trump ublažio retoriku, a kasnije i objavio da je postignut okvirni dogovor u vezi Grenlanda.

Na društvenim mrežama Trump je poručio da su SAD i NATO "formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom" te da 'na temelju tog razumijevanja neće nametati carine koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače'.

Zahvaljujući tome, splasnuo je rizik od novog carinskog rata između SAD-a i Europske unije, pa su ulagači na burzama odahnuli.

Kako su geopolitičke napetosti između SAD-a i EU-a ponešto splasnule, idućih dana u fokusu ulagača ponovno će biti kvartalni poslovni rezultati kompanija, koji su posljednjih dana na vrhuncu Grenlandske krize bili u drugom planu.

Porasle i azijske burze

Stoga su i na azijskim burzama cijene dionica porasle. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 9,30 sati u plusu 0,6 posto, nakon tri dana pada.

Pritom su cijene dionica u Hong Kongu, Šangaju, Australiji, Indiji, Južnoj Koreji i Japanu porasle između 0,1 i 1,7 posto.