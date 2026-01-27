Trumpove carine i uspon tehnoloških dionica obilježili trgovanje

Unatoč pritisku na Seul, azijska tržišta prate optimizam s Wall Streeta. Dolar na četveromjesečnom minimumu, dok se čeka odluka Fed-a

Na Wall Streetu su u ponedjeljak Dow Jones i S&P 500 indeks porasli četvrti dan zaredom, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova koji će ovih dana objaviti poslovne rezultate.

Dow Jones ojačao je 0,64 posto, na 49.412 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,50 posto, na 6.950 bodova, a Nasdaq indeks 0,43 posto, na 23.601 bod.

Među najvećim dobitnicama bile su jučer dionice tehnoloških divova Applea, Microsofta i Meta Platformsa, a te će kompanije idućih dana objaviti svoje kvartalne poslovne rezultate.

Analitičari kažu da će to biti svojevrsni test za tehnološki sektor zbog bojazni da je taj sektor precijenjen, nakon što su cijene dionica godinama snažno rasle zbog euforije u vezi razvoja umjetne inteligencije (AI).

Osim toga, pitanje je, kažu analitičari, koliko će se od golemih ulaganja u AI razvoj isplatiti.

- Vidimo da su komunikacijski i tehnološki sektor danas dobro prošli uoči objave rezultata niza velikih kompanija. Očekuje se rast zarada kompanija, kao i rast gospodarstva, pa su ulagači oprezno optimistični u vezi ove sezone objave kvartalnih rezultata - kaže Chris Zaccarelli, direktor u tvrtki Northlight Asset Management.

Dosad je poslovna izvješća objavilo 60-ak kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, a gotovo 80 posto njih zabilježilo je veću zaradu nego što se očekivalo.

U fokusu ulagača bit će ovoga tjedna i redovna, dvodnevna sjednica čelnika američke središnje banke. Ne očekuje se daljnje smanjenje kamatnih stopa, no ulagači će pažljivo analizirati priopćenje Feda u srijedu, kao i poruke čelnika središnje banke idućih dana.

Europske burze rasle

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,05 posto, na 10.148 bodova, a frankfurtski DAX 0,13 posto, na 24.933 boda. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,15 posto, na 8.131 bod.

Na europskim su burzama u utorak ujutro cijene dionica porasle, a u fokusu ulagača su poslovni rezultati kompanija i sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Indije.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,25 posto..

Osim kvartalnih poslovnih rezultata kompanija, u fokusu ulagača je i sporazum o slobodnoj trgovini između EU i Indije, kojim se stvara najveća zona slobodne trgovine u svijetu.

EU i Indija su drugo i četvrto gospodarstvo u svijetu, a trgovinska razmjena između dviju strana dosad je iznosila više od 180 milijardi eura godišnje.

Očekuje se da će ovaj sporazum udvostručiti izvoz robe iz EU u Indiju do 2032. godine ukidanjem ili smanjenjem carina na 96,6 posto izvoza robe iz EU-a u Indiju.

Rast u Aziji

Na azijskim su burzama u utorak cijene dionica porasle, kao i na Wall Streetu dan prije, jer se ulagači nadaju dobrim poslovnim rezultatima američkih tehnoloških divova.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,7 posto.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Šangaju, Australiji, Japanu, Hong Kongu i Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 2,4 posto.

Na samom početku današnjeg trgovanja cijene dionica u Južnoj Koreji bile su u minusu jer je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio povećanje carina na uvoz iz te zemlje s 15 na 25 posto jer tamošnji zakonodavci još nisu potvrdili trgovinski sporazum između te dvije zemlje.

Zbog toga su najviše pale cijene dionica južnokorejskih proizvođača automobila. No, kasnije je Kospi indeks porastao više od 2 posto, zahvaljujući skoku cijena dionica tehnoloških kompanija.

Tako azijske burze prate jučerašnji rast Wall Streeta, gdje je Dow Jones indeks ojačao 0,64 posto, S&P 500 0,50, a Nasdaq 0,43 posto.

Dolar stagnira, cijene nafte pale

A na valutnim tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta stagnira na najnižim razinama u gotovo četiri mjeseca.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 97,09 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 97,03 boda.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 153,90 na 153,45 jena.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1875 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosio 1,1865 dolara.

Cijene su nafte, pak, pale. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros skliznula 0,58 posto, na 65,20 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,49 posto, na 60,35 dolara.