Na ZV-u otvorena Nautika uz 34 hrvatske premijere plovila

Na sajmu sudjeluje 300 izlagača iz 32 države, predstavlja se 230 plovila, a najskuplja prelaze vrijednost od 600 tisuća eura

Direktorica Zagrebačkog velesajma Renata Suša kazala je prilikom svečanog otvaranja kako na ovogodišnjoj Nautici, 33. po redu, u šest paviljona ZV-a, na 15 tisuća četvornih metara, nastupa 300 izlagača iz 32 države.

Posjetitelji mogu razgledati više od 230 plovila, uz 34 hrvatske premijere, što je 12 premijera više nego lani.

- Nautika dodatno potvrđuje snagu i rast – rekla je Suša, dodavši da se u halama ZV-a susreću tradicija i inovacije. Naglasila je i da u vremenu snažne digitalizacije i dalje ostaje nezamjenjiv neposredan doživljaj plovila.

Posebno mjesto na ovogodišnjem sajmu ponovno imaju hrvatski brodograditelji. Direktorica ZV-a istaknula je da hrvatska proizvodnja uz bok najboljim svjetskim brodograditeljima.

Voditelj Nautike Zoran Ušurić naglasio je da je ZV i ove godine raskošna marina u srcu Zagreba, sa šest punih paviljona plovila i opreme za nautiku. Rekao je da ovoliko premijera plovila zagrebački sajam nije imao nikada dosad, što po njemu znači da je Nautika cijenjena za cijelu branšu.

Najskuplji izloženi bordovi vrijede više od 600 tisuća eura, no, kaže Ušurić, na sajmu se može naći ponešto za svačiji džep.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek također je naglasio da ovogodišnja Nautika nudi impresivne brojke i pokazuje snagu domaćih proizvođača plovila.

- Hrvatska zauzima 40 posto svjetskog čarter tržišta – rekao je Tušek i dodao da u Hrvatskoj posluje tisuću čarter kompanija, a samo prošlog ljeta pojavilo uh se 180 novih.

Brojke iz nautičkog turizma su iz godine u godinu sve veće, naglasio je Tušek, dodavši da su u taj uspjeh utkane i politike hrvatske Vlade. Samo u pomorsku infrastrukturu, naveo je, u proteklih je nekoliko godina uloženo više od 500 milijuna eura.

Saborski zastupnik Petar Šimić rekao je da se na Nautici susreću tradicija i inovacija, strast i znanje, poduzetništvo i vizija razvoja hrvatskog nautičkog turizma.

- Nautički turizam i brodogradnja stvaraju više od tisuću radnih mjesta u našem okruženju, dok je brodogradnja prepoznatljiva za Hrvatsku. Ona je dio našeg identiteta – rekao je Šimić.

Sajam je otvorio zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet. Usporedo s Nautikom od petka će se održavati i Zagrebački sajam lova.