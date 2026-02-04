Synthpop nakon kupnje hrvatskog Airta dobio 15 milijuna dolara

Uz doprinos startupa koji su osnovali Hajdi Ćenan i Davor Runje, Synthpop ubrzava razvoj AI agenata za zdravstvo

Američka tvrtka Synthpop – Healthcare AI, koja se bavi razvojem umjetne inteligencije u zdravstvu, i koja je nedavno preuzela hrvatski startup airt, prikupila je 15 milijuna dolara u Series A rundi financiranja koju je predvodio fond Ansa Capital, čime je ukupna investicija u tvrtku narasla na 23 milijuna dolara.

Među strateškim investitorima nalazi se i Bruce Broussard, bivši izvršni direktor Humane, koji je jučer imenovan privremenom (interim) izvršnim direktorom američkog HP-a.

Podsjetimo, startup airt, kojega je Synthpop preuzeo u listopadu prošle godine, osnovali su domaći poduzetnici Hajdi Ćenan i Davor Runje. U sklopu te akvizicije, Runje je preuzeo funkciju potpredsjednika za AI inženjering u Synthpopu, kako bi zajedno radili na razvoju sustava koji automatiziraju kliničke i administrativne procese u zdravstvenim ustanovama.

Airt postao je ključni dio ove globalne priče zahvaljujući svojoj ekspertizi u razvoju multi-agentskih sustava, što je Synthpopu omogućilo tehnološki iskorak prema sustavima koji samostalno izvršavaju kompleksne zadatke. Upravo je integracija njihove tehnologije u Synthpopovu platformu omogućila razinu automatizacije koja transformira najzahtjevnije administrativne procese na američkom tržištu.

Zdravstvena administracija rijetko je jednostavna, pa procesi poput odobrenja osiguranja zahtijevaju analizu kliničkih bilješki, provjeru pravila osiguravatelja i međusobnu komunikaciju. Dok standardni chatbotovi tu staju, Synthpopovi agenti preuzimaju cijeli proces.

Platforma objedinjuje analizu dokumenata, napredno zaključivanje i glasovne agente u koordinirani sustav koji se izravno povezuje s elektroničkim zdravstvenim kartonima (EHR) i sustavima za naplatu.

– 'Točkasta' rješenja ne mogu riješiti operativna uska grla. Pružatelji usluga trebaju jedinstveni sustav koji razumije zahtjeve osiguranja i besprijekorno surađuje s njihovim postojećim softverom – izjavio je Elad Ferber, glavni izvršni direktor Synthpopa.

U industriji koja se bori s manjkom osoblja, Synthpop nudi drastično povećanje učinkovitosti. Prema podacima tvrtke, radni procesi za koje je ljudskom djelatniku ranije trebalo 40 minuta, sada se dovršavaju za manje od jedne minute.

Osim brzine, ovakva automatizacija donosi i do pet puta niže troškove u usporedbi s tradicionalnim načinom rada. Sustav je već obradio podatke za više od dva milijuna pacijenata i uspješno se integrirao s osam vodećih EHR platformi.

– Zdravstvene organizacije dugo su bile ograničene manualnim procesima. AI rješenja poput Synthpopa jedini su način da se odgovori na sve veće zahtjeve tržišta – istaknuo je Marco DeMeireles, suosnivač i generalni direktor tvrtke Ansa Capital, koji se nakon ove investicije pridružuje upravnom odboru Synthpopa.