Nissan u krizi: Najveći gubitak u povijesti i restrukturiranje

Zatvaranje tvornice u Južnoj Africi i otpuštanje 20 tisuća radnika dio je globalnog restrukturiranja posrnulog diva

Japanski automobilski div Nissan ušao je u 2025. godinu suočen s najtežom krizom u svojoj povijesti. Nakon mjeseci upozorenja, snižavanja prognoza i nagađanja o mogućem spašavanju kroz partnerstvo, kompanija je objavila financijske rezultate koji su šokirali tržišta: gotovo pet milijardi dolara gubitka u jednoj godini, uz pad prodaje, slabljenje izvoza i početak rasprodaje imovine koja simbolizira kraj jedne ere.

Za fiskalnu godinu koja je završila 31. ožujka 2025. Nissan je prijavio neto gubitak između 700 i 750 milijardi japanskih jena, odnosno približno 4,9 do 5,3 milijarde američkih dolara, čime je zabilježen najlošiji rezultat u povijesti kompanije i daleko nadmašena ranija očekivanja tržišta, prenosi Reuters.

U središtu financijskog sloma nalaze se masovni otpisi vrijednosti imovine, ponajprije velikih zaliha vozila koje Nissan već dulje vrijeme ne uspijeva prodati. Automobili su se godinama gomilali u skladištima diljem svijeta, a njihova tržišna vrijednost više nije odgovarala knjigovodstvenim procjenama, zbog čega su provedeni višemilijardni otpisi koji su izravno pogodili bilancu. Istodobno, slabija potražnja na ključnim tržištima poput SAD-a i Kine dodatno je pritisnula prihode, prenosi Financial Times.