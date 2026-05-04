Država dobiva novi alat za ulazak u energetske projekte

Nacrt zakona predviđa da Agencija za ugljikovodike može osnovati tvrtku koja bi sudjelovala u projektima s najmanje deset posto udjela.

Nacrt Zakona o energetskim georesursima, koji je upućen u javno savjetovanje, trebao bi donijeti fleksibilniji okvir za korištenje podzemnih energetskih potencijala.

Jedna od njegovih najvažnijih novosti jest mogućnost izravnijeg ulaska države u energetske projekte. Prema nacrtu zakona, dokumentacijom za nadmetanje moći će se predvidjeti sudjelovanje novog trgovačkog društva Agencije za ugljikovodike u projektima, i to s udjelom od najmanje deset posto. Taj doprinos mogao bi biti financijski ili kroz tehničko znanje i iskustvo.